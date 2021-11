Omicron, ¿el ‘grinch’ que se puede robar las vacaciones navideñas?

Las consecuencias de la nueva variante del COVID-19 potencialmente más riesgosa detectada en el sur de África está agregando nuevas frustraciones a los viajeros, justo cuando vislumbraban un regreso a la normalidad.

Estados Unidos, los miembros de la Unión Europea, Canadá y Hong Kong están restringiendo los viajes desde varias naciones del sur de África. Reino Unido detuvo los vuelos, colocó a seis países africanos en su ‘lista roja’ de viajes y exigirá que los viajeros que lleguen sean puestos en cuarentena en los hoteles en un intento por sofocar la propagación de la variante B.1.1.529, a la que la Organización Mundial de la Salud ha asignado la letra griega omicron.

Estos movimientos están destinados a encarecer algunos planes de viaje. La ubicación de Sudáfrica en la lista roja de Gran Bretaña puso patas arriba los planes de graduación de Lizelle Nightingale. La mujer de 38 años de Northampton, en Reino Unido, tenía la intención de viajar a la Universidad del Estado Libre en Bloemfontein, Sudáfrica, donde iba a celebrar su título en negocios.

Nightingale y su esposo gastaron mil 600 libras en total en vuelos durante la primera semana de diciembre, más el costo de su túnica de graduación y el alquiler de un automóvil. Si la pareja sigue adelante con sus planes, ahora tendrán que reservar un hotel de cuarentena en el camino de regreso, lo que les costará más de 4 mil libras, sin mencionar 11 noches en aislamiento.

“Me rompe el corazón porque estaba deseando que me graduara”, dijo Nightingale, quien todavía está tratando de decidir si viajará o no. “Esta es mi primera licenciatura y es algo por lo que trabajé muy duro. Empecé a llorar cuando lo escuché”.

Callum Perry aterrizó en Londres este viernes por la mañana cuando el panorama de los viajes cambió. El conservacionista de 26 años vive en Limpopo, Sudáfrica, y vino al Reino Unido para visitar a su padre por motivos de salud.

Pero ahora le preocupa no poder viajar de regreso a casa. Está viendo cancelados los vuelos a Sudáfrica y le preocupa que el suyo, programado para el próximo viernes, también sea cancelado.

“Estamos viendo que países como el Reino Unido se mueven muy rápido, por lo que el desafío número uno es que los cierres se están produciendo más rápido que nunca”, remarcó John Clifford, presidente de International Travel Management. “La gente se siente varada y marginada”.

Pero existen servicios que pueden llevarlo de regreso a su país de origen si está atascado. Clifford contó que dos servicios que recomienda son Medjet, una empresa global de transporte médico y respuesta a crisis, y Covac Global, que proporciona servicios de evacuación y repatriación.

“Lo primero y mejor que puede hacer es obtener una póliza de viaje de cancelación por cualquier motivo”, apuntó Clifford. “La mayoría de las empresas de viajes venden algún tipo de seguro de viaje. Por lo general, cuesta alrededor de 15 por ciento de los gastos previos a la compra”.

Eso no ofrece un reembolso completo; por lo general, es entre el 40 y el 80 por ciento de su pérdida. Pero al menos le devuelve algo de dinero cuando cancela un viaje no reembolsable por una razón inesperada, agregó.

“Si la gente va a viajar a Sudáfrica, es evidente que usted no irá, por lo que debería tener un plan B”, abundó Clifford. “Lo que estamos viendo es que los clientes están reservando dos o tres viajes a la vez. Tiene una opción o dos ya reservadas y confirmadas antes de viajar que puede cancelar por cualquier motivo”.

En Johannesburgo, Dennis Wabomba no sabe qué hacer. Había planeado unas vacaciones en la primera semana de diciembre que ahora se han convertido en un caos. Su itinerario original era volar a Abu Dhabi, luego al Reino Unido y de allí a Jamaica.

“Compré todos los boletos y las reservas de alojamiento, pero mira ahora”, dijo. “Como todo se resolvió con mi visa británica la semana pasada, esto sucede”.

Está tratando de obtener un reembolso por su vuelo de 6 mil dólares, pero aún no ha recibido respuesta de su agente de viajes sobre si se realizó.

“Puede que me tome un par de cervezas y lo superaré, supongo”, agregó.

Mientras tanto, Frank Venter, un candidato a doctorado en parasitología y biología molecular de 35 años en Edimburgo, dice que tiene que pensar seriamente este fin de semana.

No ha estado en casa para visitar a su familia en Pretoria, Sudáfrica, en dos años. Gastó 800 libras en un boleto de regreso a casa, pero los gastos adicionales de la visa, la amenaza de una cuarentena de hotel o tarifas de cambio de viaje y el riesgo de que no pueda regresar para defender su tesis lo están haciendo reflexionar.

“Es simplemente interminable”, remarcó.

Brett Snyder, presidente de Cranky Concierge, un servicio de asistencia en viajes aéreos, subrayó que los consumidores atrapados en situaciones difíciles debido a cambios en las políticas no deben entrar en pánico. Antes han surgido variantes de preocupación, a menudo seguidas de una rápida acción de los gobiernos. Afortunadamente, los viajeros pueden tener algunas vías si quieren recuperar su dinero.

“Si se cancela su vuelo, existe una gran posibilidad de que sea elegible para un reembolso, dado que no hay un vuelo una hora después. Pero si simplemente no quiere ir, puede que no sea una opción para recuperar el dinero”, detalló.