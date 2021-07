El cine de terror que prepara Netflix para el público joven, el estreno de Black Widow, el refresco que lanzará Daddy Yankee, el carnaval de Río y otros temas preparamos este jueves para ti.

La película '#CalleDelTerror (Parte 1) 1994' tiene muchos easter eggs y referencias de cine de terror que tal vez notaste. Abro hilo:😎🍿



1. Portadas de libros de: R. L. Stine, Stephen King, Dean Koontz, Peter Straub. pic.twitter.com/9xpvmgxBfD — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 8, 2021

¡Uy qué miedo! Netflix te quiere ver temblar con su cine de terror

A diferencia de un estudio de cine tradicional, Netflix puede arriesgarse con las películas Fear Street (La calle del terror) del director Leigh Janiak, tres largometrajes basados en la popular serie sangrienta dirigida a adolescentes de R.L. Stine.

La primera de ellas, Fear Street Part 1: 1994 (La calle del terror (Parte 1): 1994), sobre los extraños sucesos en la maldita ciudad de Shadyside, Ohio, debutó la semana pasada. Este viernes, retroceden aún más en el tiempo, hasta 1978, y el próximo viernes hasta 1666. Algunos miembros del elenco aparecen en múltiples películas. La ambiciosa serie toma las raíces de la opresión sistémica ligada a esta pequeña ciudad.

Fear Street también da inicio a una nueva estrategia para el servicio de streaming: revivir el género de “gritos adolescentes”. Netflix tuvo gran éxito con romances dirigidos al adulto joven con franquicias como El stand de los besos y A todos los chicos de los que me enamoré, y ahora centra su atención en otro elemento básico del cine para adolescentes: la película de terror. El estudio tiene varias cintas de horror orientadas al adulto joven este año, incluyendo There’s Someone Inside Your House del cineasta Patrick Brice.

También llegarán más en el otoño títulos como Night Teeth, un guiño a las “películas de género impulsadas por jóvenes” de las décadas de 1980 y 1990 como Los muchachos perdidos y Nightbooks.

Confirmen si también están ansiosos ✋



Mañana llega #BlackWidow a cines disponibles y #DisneyPlus Premier Access con costo adicional. pic.twitter.com/a1A9fIOo6C — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) July 8, 2021

‘Black Widow’ se estrena el viernes: No es una historia del origen ni una despedida

No es gratis, pero la largamente esperada película de Marvel, “Black Widow” llegará a Disney+ el viernes por una renta de 29.99 dólares en Estados Unidos y 329 pesos en México, además de que debutará simultáneamente en cines.

No es sólo una historia de origen de personaje, ni tampoco sólo una despedida, la película es dirigida por Cate Shortland y amplía la historia de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson).

Sucede después de los acontecimientos de Captain America: Civil War (Capitán América: Civil War) y la reúne con su hermana superespía (una inteligente y graciosa Florence Pugh) para combatir la organización que les robó sus infancias. David Harbour de Stranger Things y Rachel Weisz también actúan en la película.

El personaje, que apareció por primera vez en los cómics en 1964, está indisolublemente ligado a la estética de una espía de la era soviética digna de una cinta de James Bond. Pero esa parecía la ruta fácil.

En vez, Black Widow ayuda a pelar las capas de un personaje difícil de entender, con un poco de historia de origen, la presentación de personas fuera de los Avengers que significan algo para ella.

‘Encanto’: Disney lanza el tráiler de la película inspirada en Colombia

Disney adelantó este jueves las primeras imágenes de ‘Encanto’, un musical animado sobre una peculiar familia de Colombia que cuenta con canciones compuestas por Lin-Manuel Miranda, el creador de Hamilton.

La película narra la vida de los Madrigal, una familia que vive en las montañas y en la que todos sus miembros tienen poderes especiales menos Mirabel, una joven de 15 años que lucha por encontrar su don y salvar a su familia de una amenaza que puede hacer desparecer la magia.

El tráiler, de minuto y medio de duración, muestra una casa de estilo colonial repleta de flores y naturaleza en la que el color, la música y la danza serán protagonistas. Además, se pueden escuchar los primeros segundos de Colombia, mi Encanto, la banda sonora que canta Carlos Vives para la película, que se estrenará el 26 de noviembre.

Byron Howard (Bolt) y Jared Bush (Zootopia) dirigieron el guion, escrito por la cineasta y actriz cubano-estadounidense Charise Castro Smith.

Daddy Yankee lanza refresco con sabor inspirado en Puerto Rico

El veterano artista urbano puertorriqueño Daddy Yankee, autodenominado ‘El jefe’ del reguetón, lanzó este jueves junto a Sprite una edición limitada de un sabor inspirado 100 en Puerto Rico. Así lo reveló este jueves la revista especializada en música Billboard en su portal, en la que detalla que la bebida tropical también es inspirada en el “ambiente de Puerto Rico y la música” del artista puertorriqueño.

Según afirmó la empresa, es la primera vez que se alía con un artista puertorriqueño y la segunda ocasión en que crea un nuevo sabor, después de ‘Sprite LeBron’s Mix’, elaborada junto a la súper estrella de baloncesto LeBron James. Michelle Serrano, gerente de marca de bebida, aseguró que Daddy Yankee presenta esta mezcla tropical “con la misma intensidad de nuestra fórmula original de lima-limón que sacia la sed con un giro tropical perfecto para este verano”.

La lata, por su parte, está diseñada e inspirada por la carrera de más de 25 años que lleva Daddy Yankee, y en la que se resaltan elementos como sus iniciales, su autógrafo y un ‘emoji’ de su canción Problema, lanzada este año. La bebida se venderá en Puerto Rico por un tiempo limitado.

Integrantes de la escuela de samba Grande Río, durante desfile en el sambódromo en el carnaval en Río de Janeiro en 2020. (EFE)

Confirman carnaval de Río de Janeiro para 2022

La asociación que reúne a las escuelas de samba de la ‘cidade maravilhosa’ confirmó este jueves que el carnaval de Río de Janeiro, la fiesta más icónica de Brasil, se realizará entre el 25 de febrero y el 5 de marzo, tras haber sido cancelado este año por culpa de la pandemia del coronavirus.

“Tendremos carnaval en febrero de 2022”, anunció Gabriel Oliveira David, director de mercadeo de la Liga Independente de las Escuelas de Samba (Liesa), en un mensaje publicado hoy en Twitter.

La confirmación se dio tras la firma del contrato entre la Liesa y la Alcaldía de Río, que garantiza los desfiles de las escuelas de samba para el próximo cuatrienio.

En este 2021, y por primera vez en 180 años, Río no tuvo su icónico carnaval, que fue cancelado para evitar una mayor propagación del virus.

Shonda Rhimes, productora de 'Bridgerton'. (Bloomberg)

Habrá más Shonda Rhimes y Bridgerton: Netflix firma acuerdo creativo con la productora

Netflix anunció un acuerdo creativo ampliado con la prolífica productora Shonda Rhimes, agregando largometrajes, juegos, mercadería y eventos en vivo a su colaboración.

Según el acuerdo, Netflix también invertirá y proporcionará apoyo financiero y técnico para los esfuerzos de diversidad e inclusión en la empresa de Rhimes, Shondaland, dijeron las partes este jueves. No se revelaron los términos financieros.

Bridgerton, un drama histórico, fue uno de los programas más vistos en Netflix, visto por 82 millones de hogares miembros en sus primeras cuatro semanas, dijo el servicio de transmisión. Se está convirtiendo en la base de una serie de proyectos, de la misma manera que los estudios de Hollywood construyen franquicias en torno a superhéroes y otros personajes.

Los proyectos futuros incluyen tres temporadas más de Bridgerton y una nueva serie, Inventing Anna, que está siendo producida por Rhimes y su socia de producción Betsy Beers, quien también participa en el acuerdo ampliado.

Antes de asociarse con Netflix, Rhimes produjo algunos de los programas más vistos en la cadena ABC de Walt Disney, entre esos Grey’s Anatomy.

Con información de Bloomberg, EFE y AP