El regreso de Humberto Vélez como la voz de Homero Simpson, el cumpleaños de Ringo Starr, los finalistas de la Euro, y más temas te tenemos este día para que cambies a una información más relajada.

¡Ya-hoo! Humberto Vélez vuelve a ser la voz de Homero Simpson en corto de Disney +

Los fans latinos de Los Simpson volverán a escuchar la voz del actor de doblaje Humberto Vélez como Homero, luego de 15 años.

Vélez fue el primero en darle voz a Homero Simpson hasta la temporada 15. Tras una huelga en contra del nuevo estudio que doblaría la serie, New Art Dub cambió de voces en la temporada 16, cosa que los fans nunca lograron perdonar.

Pero ahora Vélez participará en el corto El bueno, el Bart y el Loki en Disney+.

Este es un nuevo corto temático de Los Simpson, inspirado en el Universo Cinematográfico de Marvel. En el nuevo corto, Loki, desterrado de Asgard una vez más, deberá enfrentarse a sus adversarios más difíciles: los Simpson y los héroes más poderosos de Springfield.

El Dios de los engaños acompañará a Bart Simpson en la reunión más importante que rinde homenaje a los Súper Héroes y villanos del MCU.

(Shutterstock)

Ringo Starr, con una ‘pequeña ayuda de sus amigos’, cumple 81 años

Oh, I get by with a little help from my friends / Mhhh… I get high with a little help from my friends / Mhhh… gonna try with a little help from my friends...

Nacido como Richard Starkey el 7 de julio de 1940, en Liverpool, Merseyside, Inglaterra, Ringo Starr es quizá el baterista más famoso del planeta, y este miércoles llega a la maravillosa edad de 81 años aún en activo. Quizá, como la canción que interpretó ‘With a Little Help from my Friends’, siendo integrante de una de las bandas de rock más influyentes de todos los tiempos: The Beatles.

“¿Qué pensarías si cantara desafinado? ¿Te levantarías y te alejarías de mí? Préstame tus oídos y te cantaré una canción. Y trataré de no cantar fuera de tono”, dice en el inicio del tema que se desprende del álbum más místico de los Beatles, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, interpretada por Ringo Starr.

Ringo Starr era el músico más consumado cuando los Beatles lo seleccionaron para que se hiciera cargo de la batería que había dejado Pete Best en 1962. Ayudó a dar a las canciones de Paul y John un ritmo que los impulsó al estrellato. Ringo era el corazón y el alma del Cuarteto de Liverpool, y siempre hubiese merecido un poco más de crédito del que obtuvo por el éxito del grupo.

¡Happy Birthday, Ringo!

Inspiradas en grandes éxitos como Fortnite y Grand Theft Auto V , estas plataformas online vivas pueden mantener a los jugadores comprometidos durante años. (Bloomberg)

Ubisoft desarrolla Assassins Creed Infinity, un nuevo título similar a Fortnite

Assassin’s Creed, una franquicia de videojuegos ambientada en mundos enormes donde cada uno puede tardar cientos de horas en completarse, se está volviendo aún más grande. Un nuevo proyecto, que se conoce dentro de Ubisoft Entertainment con el nombre en clave Assassin’s Creed Infinity, se propone crear una plataforma en línea masiva que evoluciona con el tiempo, según personas familiarizadas con su desarrollo.

Mientras que los juegos anteriores de Assassin’s Creed se desarrollaron en escenarios históricos específicos como la antigua Grecia o el Egipto ptolemaico, Infinity contendrá múltiples escenarios con espacio para expandirse a otros en los meses y años posteriores a su debut, dijeron las personas, quienes pidieron no ser identificadas. Los juegos individuales en la plataforma pueden verse y sentirse diferentes, pero todos estarán conectados.

Los detalles que rodean el proyecto, que no se han informado anteriormente, están cambiando y aún faltan años para su lanzamiento.

Una portavoz de Ubisoft se negó a hablar sobre Infinity en detalle, pero reconoció su existencia. Ubisoft tiene como objetivo “superar las expectativas de los fanáticos que han estado pidiendo un enfoque más cohesivo” de la serie, dijo la portavoz.

Inglaterra e Italia se enfrentarán en la final de la Euro

Inglaterra e Italia. Son los últimos equipos que quedan en pie en la Euro, un torneo demorado un año por la pandemia de coronavirus y que se ha disputado con éxito finalmente en varios países del continente.

El certamen comenzó el 11 de junio en Roma. Reunió a 24 selecciones. La final se lleva a cabo el domingo en el estadio Wembley de Londres.

Inglaterra ha jugado cinco de sus últimos seis partidos en su estadio nacional. El próximo será también en Wembley. De todos sus partidos, Inglaterra disputó sólo uno fuera de casa: la victoria sobre Ucrania.

El equipo ha permitido sólo un gol en seis partidos.

En tanto, Italia, después de no clasificarse siquiera para el último Mundial, Italia acumula ahora una racha de 33 encuentros invicta, un récord de selección nacional. Seis de esos duelos corresponden a la Euro 2020.

Con información de Bloomberg y AP