Eiza González, entre invitadas para entrar a la Academia de los Oscar

Este jueves tenemos para ti información sobre los invitados por la Academia Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, los mexicanos convocados para jugar en la Copa Oro, cómo será el Nuevo Acuario de Mazatlán, y más.

Algunos de los 395 aristas invitados a formar parte de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. (AP)

Eiza González, entre invitadas para entrar a la Academia de Hollywood

Eiza González , Steven Yeun, Nathan Lane, Issa Rae, Robert Pattinson, Janet Jackson, Leslie Odom Jr. y Laverne Cox están entre los artistas invitados este año a formar parte de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

La organización que otorga los Oscar dijo el jueves que 395 profesionales de la industria del cine, 46% de ellos mujeres y 39% de grupos infrarrepresentados, han sido invitados a unirse a sus filas en 2021. Si aceptan, lo cual hace la mayoría, tendrán el privilegio de votar en los Oscar del próximo año.

Los nuevos invitados incluyen a los nominados de este año Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm), Andra Day (The United States vs. Billie Holiday) y Paul Raci (Sound of Metal), así como a ganadores como Yuh-Jung Youn de Minari, el director de cinematografía de Mank Erik Messerschmidt, la cantante y compositora H.E.R. y la guionista de Promising Young Woman Emerald Fennell.

El número de invitados también se redujo drásticamente este año en un esfuerzo por “un crecimiento futuro constante”. En los últimos años, la organización había invitado a grupos de alrededor de 800 personas o más anualmente para ayudar a diversificar rápidamente sus filas tras las críticas de #OscarsSoWhite (#OscarTanBlanco). Con este nuevo grupo, la Academia dijo que su membresía total ahora incluye un 33 por ciento de mujeres y 19 por ciento de grupos subrepresentados.

(https://www.proyectosmexico.gob.mx/)

Así será el nuevo Acuario de Mazatlán

En octubre del 2021, México y el mundo tendrán la oportunidad de visitar el Nuevo Acuario de Mazatlán, un proyecto que tiene el objetivo de posicionarse como uno de los 10 más grandes a nivel internacional.

El Nuevo Acuario de Mazatlán estará situado dentro del Parque Central Mazatlán, un espacio de esparcimiento de entrada gratuita.

Tendrá una superficie de 26 mil metros cuadrados y llenará sus estanques con unos cuatro millones de litros de agua. Para su inauguración en octubre habrá 260 especies marinas y 5 mil ejemplares.

El acuario Inbursa, en la Ciudad de México cuenta con apenas 3 mil 600 metros de área de exhibición y llena sus espacios con un millón 600 mil litros de agua.

Habrá 19 salas de exposición y cuatro patios. Además de admirar fauna marina, los turistas podrán apreciar contenidos de la fundación Ocean Wise , que serán proyectados en la cúpula de un auditorio para 240 personas.

Por ello, el acuario funcionará como centro de investigación para la conservación y preservación de la flora y fauna de los ecosistemas acuáticos del mar de Cortés, además de ser un espacio de recreación, aprendizaje y convivencia en beneficio de la población.

📄 | NOTA



¡Por el BI! 🇲🇽 🏆🏆

¡Ellos son los elegidos por el Profesor Gerardo Martino para disputar la Copa Oro 2021! ⚽️



¡VAMOS! 💪🏻

Más info. 👉🏻 https://t.co/ii2BUmtX5X#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/Fvc1c8tlhU — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2021

Copa Oro: El Tri revela su lista de convocados

La selección mexicana de futbol, de la mano del entrenador Gerardo Martino, reveló la lista de los 23 jugadores que disputarán la Copa Oro de la Concacaf, en la cual figura el delantero naturalizado Rogelio Funes Mori.

Martino y compañía tratarán de defender el título obtenido en 2019, pese a que en el ataque decidió prescindir de Carlos Vela y de Javier ‘Chicharito Hernández’, para darle paso al futbolista argentino de los Rayados de Monterrey.

Para esta competición, el ‘Tata’ no podrá contar con los jugadores habituales como Guillermo Ochoa, Luis Romo, Carlos Rodríguez, Uriel Antuna y Diego Laínez, debido a que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

¿Quiénes son los convocados a Copa Oro?

Alfredo Talavera (Pumas)

Rodolfo Cota (León)

Jonathan Orozco (Tijuana)

Gilberto Sepúlveda (Chivas)

Néstor Araujo (Celta de Vigo)

Carlos Salcedo (Tigres)

Edson Álvarez (Ajax)

Osvaldo Rodríguez (León)

Kevin Álvarez (Pachuca)

Héctor Moreno (Monterrey)

Luis Alfonso Rodríguez (Tigres)

Jesús Gallardo (Monterrey)

Jonathan dos Santos (Galaxy)

Erick Sánchez (Pachuca)

Orbelín Pineda (Cruz Azul)

Alan Cervantes (Santos)

Erick Gutiérrez (PSV)

Héctor Herrera (Atlético de Madrid)

Alan Pulido (Sporting KC)

Rogelio Funes Mori (Rayados)

Jesús Manuel Corona (Porto)

Efraín Álvarez (Galaxy)

Hirving Lozano (Napoli)

El TRI arranca su participación el sábado 10 de julio en el AT&T Stadium, de Dallas, contra de un rival por confirmar.

Bezos invita a pionera aeroespacial a acompañarlo al espacio

Seis décadas después de pasar por un entrenamiento para convertirse en una de las primeras mujeres en viajar al espacio, la piloto Wally Funk, de 82 años, finalmente tendrá la oportunidad de alcanzar la gravedad cero.

Eso, después de que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, la invitara a formar parte del primer vuelo tripulado de Blue Origin, su empresa de transporte espacial. El viaje en la nave espacial New Shepard de la compañía está programado para el 20 de julio.

“Nadie ha esperado más”, dijo este jueves Bezos en en Instagram. “Llegó la hora. Bienvenida a la tripulación, Wally”.

Funk fue miembro del programa Mercury 13, que entrenó a mujeres para vuelos espaciales, pero que nunca llegaron al espacio. La aviadora tiene más de 19 mil 600 horas de vuelo como piloto de avión y ha enseñado a volar a más de 3 mil personas, dijo en un video que acompaña a la publicación en Instagram.

A los 82 años, Funk será la persona de mayor edad en volar al espacio. Ella y los otros miembros de la tripulación –un grupo que incluye a Bezos y su hermano– cumplen con todos los requisitos de Blue Origin para la misión, indicó la compañía.

(Shutterstock)

Se vende Picasso que pasó 50 años en el clóset de una casa

Una pintura de técnica mixta atribuida a Pablo Picasso se vendió después de pasar 50 años en un armario en una casa en Maine.

La casa de subastas John McInnis Auctioneers, con sede en Massachusetts, confirmó que la pintura titulada Le Tricorne se vendió el sábado, informó el diario The Boston Globe.

El cuadro de 40 x 40 centímetros está firmado y fechado en 1919. Se cree que es un estudio para el telón que Picasso pintó para un ballet del mismo nombre que se estrenó ese año en Londres, según la Sociedad Histórica de Nueva York, donde la cortina está expuesta desde 2015.

El sitio web liveauctioneers.com informó que el precio de venta de la pintura fue de 150 mil dólares, más una prima del comprador del 24 por ciento.

Ni el comprador ni el vendedor fueron identificados, pero el vendedor dio una declaración en el sitio web en la que dijo que la pintura fue encontrada en un armario de una casa que su padre heredó de una pariente que estudió arte en Europa en la década de 1920.

La ceremonia se realizó en el Sunken Garden, un lugar que frecuentaba la difunta princesa.

Harry y William develan estatua la Princesa Diana

Los príncipes Harry y William develaron una estatua de su madre, la princesa Diana, en el que habría sido su cumpleaños número 60 este jueves en una pequeña y breve ceremonia en el Palacio de Kensington en Londres.

La familia de Diana se unió a los dos hermanos para la ceremonia en el Sunken Garden del palacio, un lugar en el que la princesa una vez encontró consuelo. Fue la primera vez que los hermanos aparecieron juntos en público desde el funeral de su abuelo, el príncipe Felipe.

Más tarde, emitieron una declaración conjunta en la que describieron la fuerza y el carácter de su madre como “cualidades que la convirtieron en una fuerza para el bien en todo el mundo”.

“Todos los días, deseamos que ella todavía estuviera con nosotros, y nuestra esperanza es que esta estatua sea vista para siempre como un símbolo de su vida y su legado”, dijeron los príncipes.

Con información de Bloomberg y AP