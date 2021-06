La actriz Miranda McKeon, de ‘Anne with an E’, revela que padece cáncer de mama a los 19 años

La actriz Miranda McKeon, de la serie de Netflix Anne with an E, reveló que padece cáncer de mama a los 19 años.

“¡El rosa es mi nuevo color! Con gran tristeza, pero también esperanza, comparto la noticia de que recientemente me diagnosticaron cáncer de mama. Tengo 19 años y, según las estadísticas, ¡las posibilidades de tener cáncer de mama a esta edad son de una entre un millón! (literalmente, búscalo en Google). Soy muy especial, ¡pero lo sabíamos! En estas imágenes he compartido información sobre cómo han sido mis últimos 4 días, por qué he decidido compartir esto en las redes sociales, información sobre mi cáncer, una nota para no tener miedo y un mensaje para mi familia y amigos”, escribió en su cuenta de Instagram el pasado viernes.

En una publicación de este lunes, en la que aparece su madre saltando de alegría, la actriz dio a conocer que “no hay cáncer más allá de los ganglios linfáticos”.

Protagonizada por Amybeth McNulty, Anne with an E cuenta la historia de una adolescente huérfana que termina por error en la casa de una solterona y su hermano. Está basada en la novela de 1908 Ana de las tejas verdes, de Lucy Maud Montgomery.