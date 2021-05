Afina la garganta para apoyar a tu equipo: estas son fechas y horarios de las semifinales del Guard1anes 2021

Este lunes te esperan notas sobre una de las pulquerías más antiguas de la CDMX, la boda secreta de Ariana grande, el estreno de la segunda temporada de la serie de Eugenio Derbez, las fechas y horarios de las semifinales del Guad1anes y más.

Fechas y horarios de las semifinales del Guard1anes 2021

Solo cuatro equipos sobreviven en la búsqueda del título del torneo Guard1anes 2021, y la Liga MX anunció este lunes las fechas y horarios de los partidos de las semifinales.

El Pachuca, que viene de eliminar a dos de los ‘grandes’ del futbol mexicano (al Guadalajara en el repechaje y al América en los cuartos de final) recibirá al Cruz Azul el próximo miércoles 19 de mayo a las 20:30 horas en el Estadio Hidalgo.

Cruz Azul, el líder general del torneo y que tuvo que venir de atrás para eliminar al Toluca, ‘devolverá el favor’ el sábado 22 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Azteca. ‘La Máquina’ busca terminar este año una sequía de casi 23 años sin un título de liga.

En la otra llave se enfrentarán Puebla y Monterrey. El partido de ida está programado para el jueves 20 de mayo, a las 21:00 horas en el Estadio TSM Corona, mientras que el duelo de vuelta se jugará el domingo 24 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc. El equipo de ‘la Franja’ busca regresar a su primero final en casi 30 años.

La Risa es una de las más antiguas de la ciudad, inaugurada en el año de 1903. (Twitter @MuseoCiudadMX)

‘La Risa’ regresa a la Ciudad de México

‘La Risa’, una de las pulquerías con más historia y más añejas de la Ciudad de México, reabre sus puertas el martes tras permanecer cerrada por la pandemia del COVID-19.

En un intento por dar un paso más hacia la nueva normalidad, la pulquería ‘La Risa’ anunció su reapertura a partir del martes 18 de mayo a partir de mediodía.

A través de su cuenta de Instagram, la pulquería con más de 115 años de historia indicó que seguirán atendiendo al público en la calle de Mesones 71, en la colonia Centro de la CDMX.

Atendiendo las normas sanitarias establecidas por el Gobierno de la capital, los propietarios indicaron que tendrán todas las medidas de higiene para garantizar la salud de los amantes al pulque.

De igual modo, pidieron que toda aquella persona que desee asistir, deberá portar su cubrebocas de manera obligatoria, pues sin él se negará el servicio.

“Compartan para que toda la banda se entere que a partir de esa fecha estaremos abiertos. Servicio a partir de mediodía. Estaremos con todas las medidas de sanidad. No olviden su cubrebocas”, se lee en el post de Instagram de ‘La Risa’.

Grande, de 27 años, y Gomez, de 25, anunciaron su compromiso en diciembre. (AP)

Ariana Grande se casa en secreto con Dalton Gómez

Ariana Grande es una recién casada. Un representante de la cantante confirmó recientemente que ella se casó con el agente de bienes raíces Dalton Gomez.

El representante de Grande dijo a la revista People que la pareja contrajo nupcias en una ceremonia pequeña e íntima a la que asistieron menos de 20 personas. No estuvo claro cuándo fue la boda.

“La sala estaba tan alegre y llena de amor. La pareja y ambas familias no podrían estar más felices”, dijo el representante a People.

Grande, de 27 años, y Gomez, de 25, anunciaron su compromiso en diciembre. Comenzaron a salir en enero de 2020 y guardaron cuarentena juntos durante la pandemia.

Grande actualmente figura en las listas de popularidad con los éxitos 34+35, Positions, pov y el remix de Save Your Tears con The Weeknd. Trabajará como coach en ‘The Voice’ en la temporada que comienza en septiembre.

Eugenio Derbez en una escena de la segunda temporada de 'De viaje con los Derbez'. (AP)

Los Derbez vuelven a salir de viaje, esta vez por carretera

Después de viajar a Marruecos en su primera temporada, la familia Derbez vuelve a las andadas ¡por carretera!

Eugenio Derbez, su esposa y sus hijos se montan en un camper para recorrer zonas rurales de Estados Unidos. El drama, los momentos graciosos e incluso espirituales están a flor de piel en De viaje con los Derbez, que estrena su segunda temporada el jueves en Pantaya en Estados Unidos y Puerto Rico, y en Amazon Prime en Latinoamérica.

“Conoces mejor el mundo por carretera que en avión”, dijo Derbez en una entrevista reciente por videollamada. “El hecho de estar encerrados durante un mes con toda la familia nos hizo conocernos más, platicar más, tocar temas más profundos. Fue una gran decisión viajar por carretera”.

Después de la primera temporada, en la que viajaron por primera vez juntos, no todos en la familia estaban listos para hacer una nueva travesía y encima llegó la pandemia, por lo que parecía algo imposible de lograr.

La actriz y cantante Alessandra Rosaldo, esposa de Derbez,

destacó las memorias que están creando para su hija de 6 años, Aitana, con sus medio hermanos Vadhir, José Eduardo y Aislinn, hijos de Derbez de relaciones anteriores: “La primera vez que se subió a un camello, la primera vez que vio un alce, todas estas cosas no tienen precio. Entonces me aguanto lo que me tenga que aguantar”, señaló.

Este avión eléctrico de despegue y aterrizaje vertical está diseñado para conectar los suburbios con las ciudades. (Volocopter)

Startup Volocopter presenta Air-Taxi de cuatro plazas

Volocopter presentó un avión eléctrico más grande y de mayor alcance para expandir las ofertas de viajes planificadas fuera de los límites de la ciudad.

El nuevo VoloConnect ofrece asientos para hasta cuatro personas y una autonomía de 100 kilómetros. El avión, que despega y aterriza verticalmente, está diseñado para conectar los suburbios con el centro de las ciudades, dijo ese lunes la startup alemana de taxis aéreos en un comunicado.

El nuevo modelo tiene una velocidad de crucero de 180 kilómetros por hora y representa el tercer modelo de la compañía, incluido un dron de carga. La empresa tiene como objetivo certificar su nuevo diseño en los próximos cinco años.

Volocopter busca iniciar operaciones comerciales en Singapur para 2023 y ya ha vendido mil reservas para vuelos turísticos de 15 minutos. El VoloConnect complementa el VoloCity de corto alcance, un biplaza basado en un diseño que realizó su primera prueba tripulada en 2011 y desde entonces ha completado más de mil vuelos.