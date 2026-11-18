El Gobierno de México confirmó el nombramiento de Viridiana Yáñez Rivas en Talleres Gráficos de México.

Viridiana Gabriela Yáñez Rivas fue nombrada como nueva directora general de Talleres Gráficos de México (TGM), como parte de una reestructuración de la empresa pública que contempla la incorporación de instituciones académicas a su Junta de Gobierno y nuevas reglas de contratación y transparencia.

El nombramiento se dio a conocer mediante un decreto presidencial que instruye la participación de representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en el órgano de gobierno de TGM.

Yáñez Rivas es doctora en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, y licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Como parte de los cambios, se integrarán a la Junta de Gobierno Raúl Juan Contreras Bustamante, por la UNAM; Ángel Eustorgio Rivera González, por el IPN, y Josefina Cortés-Campos, por el ITESM.

Contreras Bustamante es licenciado y doctor en Derecho por la UNAM, cuenta con un segundo doctorado por la Universidad de Salamanca y es Investigador Nacional Nivel III. Además, fue director de la Facultad de Derecho de la UNAM durante dos periodos consecutivos, de 2016 a 2024.

Por su parte, Rivera González es profesor-investigador de tiempo completo en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del IPN, donde también coordina la Red de Desarrollo Económico. Es ingeniero industrial y doctor en Filosofía en Administración.

Cortés-Campos es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y se desempeña como decana regional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey, Región Ciudad de México. Es especialista en derecho administrativo, regulación económica, servicios públicos y energía, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, Nivel II.

¿Qué cambios tendrá Talleres Gráficos de México?

La reestructuración de Talleres Gráficos de México contempla dos fases: la primera consiste en modificar la integración de su Junta de Gobierno y establecer nuevas reglas de vigilancia; la segunda busca consolidar a la empresa pública y ampliar su capacidad de producción.

Hasta ahora, el órgano estaba integrado por cinco miembros, todos internos. Con el decreto pasará a tener siete integrantes: representantes de la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, además de los tres representantes de las instituciones académicas.

La Junta también podrá invitar a instituciones electorales a participar.

Entre las nuevas reglas de integridad se establece que quien ocupe la Dirección General no deberá haber sido representante, socio o empleado de proveedores de documentación y materiales electorales durante los cinco años previos a su designación.

Asimismo, quedará prohibida la participación en procesos de contratación de empresas sancionadas, observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o emplazadas por la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA).

Otro de los cambios será que las tarifas autorizadas por la Junta de Gobierno deberán ser públicas y se establecerán precios homologados para el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Talleres Gráficos busca ampliar su participación en la producción electoral

Con esta transformación, Talleres Gráficos de México busca fortalecer la producción de documentación y materiales electorales para el INE y los OPLE, así como de documentos de seguridad e impresos oficiales prioritarios para el Estado mexicano.

Entre sus objetivos están recuperar, reparar y reutilizar urnas y canceles entre procesos electorales; establecer alianzas con centros de investigación e instituciones de educación superior para desarrollar y certificar materiales, y crear un catálogo único para los organismos electorales locales, con especificaciones y rangos de precios homologados.

Uno de los principales retos para la empresa es ampliar su participación en la producción de boletas electorales de los organismos locales. De acuerdo con el comunicado, durante 2024 el 59 por ciento de los OPLE no imprimió sus boletas en TGM.

La ruta de fortalecimiento contempla la publicación del decreto en noviembre de 2026, así como una aportación de capital mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 y la firma de convenios con los OPLE que todavía no hayan adjudicado su producción.

Entre diciembre de 2026 y enero de 2027 se prevé elaborar el estatuto orgánico, el padrón de proveedores y el programa de inversión de TGM. De febrero a mayo de ese año se contempla la producción con datos abiertos.

Posteriormente, entre julio y diciembre de 2027, se impulsarán una iniciativa de Ley de la Imprenta Nacional, reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la presentación de un informe público de ahorros y resultados de la Auditoría Superior de la Federación.

Finalmente, entre 2028 y 2030 se proyecta el inicio de operaciones de una planta propia de producción.