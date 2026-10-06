Disminuye en México convicción sobre la democracia: Latinobarómetro

La convicción de que “la democracia puede tener problemas, pero es la mejor forma de gobierno” tuvo una notable disminución en México en los últimos dos años (Foto: MARIO JASSO/CUARTOSCURO)

La convicción de que “la democracia puede tener problemas, pero es la mejor forma de gobierno” tuvo una notable disminución en México en los últimos dos años, al pasar de 74 a 53 por ciento de 2024 a 2026 la proporción que está de acuerdo con ese punto de vista, según revelan los datos del más reciente estudio Latinobarómetro, una encuesta realizada en 17 países de América Latina y el Caribe.

Información Latinobarómetro (Gráfico: El Financiero)

La disminución en el porcentaje de mexicanos que considera a la democracia como la mejor forma de gobierno ubica a México por debajo del promedio regional latinoamericano, que en 2026 registró 65 por ciento, situando al país apenas por arriba de Ecuador y Panamá, que muestran 51 y 50 por ciento de convicción democrática, respectivamente, y lejos de 80 por ciento o más que se observa en países como Uruguay, Argentina, Costa Rica e incluso El Salvador.

A esta pregunta sobre convicción democrática se suele referir como la pregunta de la democracia churchilliana, por aquella frase atribuida al exprimer ministro británico de que la democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las demás.

El estudio Latinobarómetro también indica una marcada disminución de la satisfacción con el funcionamiento de la democracia en México.

Información Latinobarómetro (Gráfico: El Financiero)

Según dicha encuesta, el porcentaje de personas en el país que dicen estar muy o algo satisfechas con el funcionamiento de la democracia bajó de 50 a 30 por ciento entre 2024 y 2026, mientras que la insatisfacción dio un brinco de 48 a 67.

Más que cambios en tendencias, estas cifras para México, del nuevo estudio internacional, reflejan un regreso a datos similares que se habían observado antes de 2024, año electoral en el cual el estudio registró aumentos en estos y otros indicadores de opinión.

Otro de los indicadores típicos de apoyo a la democracia a la que da seguimiento el estudio, efectuado entre el 7 de mayo y el 17 de junio pasado, es la pregunta sobre preferencia de régimen.

Información Latinobarómetro (Gráfico: El Financiero)

De acuerdo con este indicador, la preferencia por la democracia bajó ligeramente de 49 a 45 por ciento en México de 2024 a 2026, pero la preferencia por el autoritarismo bajó de 24 a 17 por ciento, mientras que la indiferencia, la respuesta de que cualquier régimen “da lo mismo”, subió de 22 a 30 por ciento.

La convicción democrática en México se ha debilitado, pero sin un fortalecimiento de las tendencias autoritarias.

Fuente: Latinobarómetro, encuesta con entrevistas personales en vivienda a 19 mil 207 adultos en 17 países de Latinoamérica y el Caribe (entre 1,000 y 1,200 entrevistas por país) del 7 de mayo al 17 de junio de 2026. Margen de error máximo +/-3.1 por país.