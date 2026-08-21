Sheinbaum ‘le abre la puerta’ de la 4T a la magistrada Mónica Soto; la ley le pone candado

La presidenta detalló que la ministra es una mujer con experiencia, muy profesional (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM)

La presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta para que Mónica Soto Fregoso, aún magistrada electoral quien renunció al cargo, tenga un puesto en el gobierno; sin embargo, está impedida por la ley.

“Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento”, dijo cuando se le preguntó en su conferencia de prensa.

Soto Fregoso fue de las magistradas electorales que tuvo guiños de la autodenominada ‘cuarta transformación’, por el sentido de sus votaciones.

¿Mónica Soto puede trabajar en el gobierno después de renunciar al TEPJF?

La Ley General en Materia de Delitos Electorales impide que la magistrada pueda tomar un cargo dentro del Poder Ejecutivo o Legislativo cuya elección haya sido calificada durante su encargo como juzgador electoral, como es el caso de la presidenta.

El candado es hasta de dos años, o en todo caso las personas que no se ciñan a esta regla serían sancionadas con multas de 400 a 800 días.

La mandataria rechazó opinar sobre que el Congreso haya aprobado su renuncia, pese a que la exmagistrada no presentó una justificación de causa grave, como establece la Constitución, para un cargo irrenunciable.

“No, no voy a opinar, no me corresponde. Ella tomó la decisión de retirarse del Tribunal. Considero que es una mujer con experiencia, muy profesional en su trabajo, y tomó la decisión de separarse. Y considero que hizo un buen papel al frente del Tribunal”.

Destacó que le gustó su conducción tanto como en su etapa de magistrada como de presidenta.

Minimizó que quede el espacio vacante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rumbo a la elección 2027, en la que se renovarán 17 gubernaturas.

“No tiene problema en términos de lo que establece la Constitución, si fuera una elección presidencial se buscaría otra persona. Así en la elección 2024, una persona de un tribunal regional participó en la calificación de la elección presidencial.

“La reforma judicial establece que ellos deben ser electos, entonces hay que esperar la elección del 28”, dijo.