Senador del PAN asegura que la abogada que propuso examen para votar no está en la nómina del partido

El senador Agustín Dorantes Lambarri aceptó que ha colborado con Natalia Torres, la abogada que propone examen para tener derecho a votar

El senador Agustín Dorantes Lambarri aceptó que Natalia Torres, abogada influencer que se pronunció por que el voto sea solo para personas con conocimientos mínimos, sí ha colaborado con él; sin embargo nunca le ha pagado por ello.

“Sobre los comentarios que hizo Natalia son personales, le atañen a ella y tendrá que manifestar lo conveniente.

“Sí es cierto que ha colaborado conmigo en ciertas cosas de forma voluntaria, como un montón de ciudadanos que comparten distintas posturas, distintas ideologías. Es bien importante el derecho a opinar. Podemos estar de acuerdo o no”, dijo en entrevista.

El panista manifestó que Torres ha estado trabajando con él de forma esporádica y aclaró que no está dentro de la nómina del Senado o el partido.

Se le preguntó si es una asesora externa: “Tampoco…No le he pagado en ningún momento”.

¿Qué dijo Natalia Torres sobre restringir el derecho al voto?

Las declaraciones de Natalia Torres se volvieron polémicas al plantear que se realice un examen como requisito indispensable para tramitar la credencial de elector con el fin de eliminar la brecha de educación al emitir el voto.

Durante el podcast se aseguró que no podía valer lo mismo el voto de una persona con maestría, doctorado y otro tipo de estudios superiores, en comparación de una persona que apenas cumplió 18 años.

“La propuesta es que solo tengas derecho al voto si tienes el conocimiento mínimo de lo que hace el Estado, es decir, las razones por las que vas a votar”, dijo.

Tras dichos comentarios, la abogada defendió su ideal al argumentar que es similar a un ‘examen de manejo’ para llevar a cabo sesiones informativas sobre los procesos electorales antes de sacar la credencial ante el Instituto Nacional Electoral (INE).