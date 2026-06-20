Progol arranca la Fecha 2 de Grupos con premio estimado de 11 mdp

Progol, el concurso de pronósticos deportivos de Lotería Nacional, arrancó la Fecha 2 de Grupos del Mundial 2026 con una bolsa estimada de 11 millones de pesos, luego de que no se registrara ganador del primer lugar en la jornada anterior.

De acuerdo con la información difundida por Lotería Nacional, el concurso Progol Revancha No. 2336 abrió la actividad correspondiente a la Fecha 1 de Grupos y dejó vigente la bolsa acumulada, que ahora continúa en juego con el concurso No. 2337.

La institución señaló que en los próximos días, conforme se desarrollen los encuentros programados, se conocerá si surge un nuevo ganador o si el monto acumulado continúa creciendo.

Además, informó que el concurso No. 2338, correspondiente a la Fecha 3 de Grupos, ya se encuentra disponible y cerrará ventas el próximo 24 de junio a las 13:00 horas. En tanto, el Progol Media Semana No. 801 tendrá un periodo de comercialización del 19 al 24 de junio.

Con el arranque de la competencia mundialista, los productos de la familia Progol están enfocados en los partidos de esta justa deportiva. La quiniela tradicional incluye 14 encuentros de futbol y tiene un costo de 15 pesos.

Por su parte, Progol Revancha funciona como un juego complementario en el que los participantes deben acertar los resultados de siete partidos. Para participar es necesario jugar primero Progol y cubrir un costo adicional de cinco pesos.

El producto Progol Media Semana contempla pronósticos sobre nueve partidos y tiene un precio de 15 pesos.

En todos los concursos, los participantes deben pronosticar si gana el equipo local, si el resultado será empate o si se impondrá el visitante (L-E-V), sin necesidad de indicar marcadores exactos.

Las quinielas pueden adquirirse en los puntos de venta autorizados de Lotería Nacional en todo el país, así como mediante la aplicación MiLotería o el portal miloteria.mx.