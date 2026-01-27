¿Quién es Bruno Rodríguez, el canciller ‘cubano’ que negoció la condonación de deuda con Peña Nieto?

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, México perdonó el 70 por ciento de la deuda de Cuba, que ascendía a aproximadamente 487 millones de dólares. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

Aunque recientemente México retiró el envío de cargamentos de petróleo a Cuba, la relación diplomática entre ambos países registró episodios de cooperación relevantes. Uno de ellos ocurrió en septiembre de 2013 cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto acordó condonar la mayor parte de la deuda que Cuba mantenía con Bancomext. La decisión se dio tras una visita oficial del entonces canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla.

En aquella ocasión, México perdonó el 70 por ciento de la deuda de Cuba, que ascendía a aproximadamente 487 millones de dólares, mientras que el 30 por ciento restante, equivalente a cerca de 146 millones de dólares, se reestructuró para ser pagado en un plazo de 10 años.

El acuerdo se presentó públicamente como parte de un esfuerzo por relanzar la relación bilateral entre México y Cuba, aunque con el paso del tiempo generó cuestionamientos en el ámbito legislativo mexicano.

¿Quién es Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller cubano que negoció la condonación de la deuda?

Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla nació el 22 de enero de 1958 en la Ciudad de México. Es licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana y desde 2009 ocupa el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba.

Antes de llegar a la Cancillería, desarrolló una trayectoria prolongada dentro del aparato diplomático cubano y de las estructuras políticas del Partido Comunista de Cuba.

Durante su juventud participó en organizaciones estudiantiles como la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media y la Federación de Estudiantes Universitarios. Más adelante se integró a la Unión de Jóvenes Comunistas, desde donde comenzó a vincularse con tareas de política internacional.

Rodríguez Parrilla se desempeñó entre 1995 y 2003 como representante permanente de Cuba ante la Organización de las Naciones Unidas. En ese periodo se consolidó como uno de los principales portavoces del gobierno cubano en foros multilaterales.

Tras su paso por la ONU, asumió cargos de alto nivel dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, primero como viceministro y después como viceministro primero.

En marzo de 2009 fue designado ministro de Relaciones Exteriores, cargo desde el cual condujo la política exterior cubana en una etapa marcada por la búsqueda de apoyos económicos y políticos en América Latina y el Caribe.

Un año después de que México informara sobre la condonación de la deuda a Cuba, el acuerdo se debatió en la Cámara de Diputados.

Legisladores del PAN cuestionaron la falta de transparencia y de control legislativo en la decisión, y plantearon la necesidad de reformar el artículo 89 constitucional para que este tipo de medidas requirieran la aprobación del Congreso. Sin embargo, dicha iniciativa no fue aprobada.

El tema de la condonación de la deuda a Cuba resurgió después de que se dio a conocer que México figuraba como uno de los principales proveedores de petróleo a la isla.

Ante los cuestionamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el envío de crudo y recordó los apoyos que se otorgaron durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto al gobierno cubano.