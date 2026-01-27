‘No sabemos dónde está’: La batalla de Vanessa Guzmán, la esposa del ‘Z-27′ que busca justicia

37 operadores del narcotráfico fueron trasladados a Estados Unidos. Familiares aseguran que se trató de una entrega ilegal (Foto: CORTESÍA SSPC/CUARTOSCURO)

Vanessa Guzmán, esposa de Juan Pedro Saldívar Farías, alias ‘El Z-27′, líder de Los Zetas, se presentó este lunes ante una rueda de prensa como la devota pareja de un hombre que fue desterrado de su país.

“No fue una expulsión, porque él no es extranjero, ni fue una extradición, es un destierro”, señaló Guzmán tras el traslado a Estados Unidos del ‘Z-27′ y 36 narcos más el pasado 20 de enero.

Guzmán denunció este lunes al Gobierno de México frente a la Fiscalía General de la República por la entrega ilegal de su esposo, quien llevaba 13 años preso en el país y debía cumplir una pena de 15 años.

La esposa del líder de Los Zetas, acusado de la peor matanza en el penal de Topo Chico que dejó 49 muertos, detalló durante la conferencia que Saldívar Farías era candidato a llevar su proceso en libertad condicional.