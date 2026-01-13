Con tecnología para detectar cáncer: ¿Qué sabemos del nuevo Centro de Diagnósticos en Tlalpan?

Imagen ilustrativa. Gobierno de Sheinbaum anuncia creación de un Centro de Diagnóstico de Alta Especialidad del Instituto Nacional de Salud de México. (Cuartoscuro)

Como parte de la estrategia para mejorar los servicios de salud, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Centro de Diagnóstico de Alta Especialidad del Instituto Nacional de Salud de México.

David Kershenobich, secretario de Salud, informó que este centro se ubicará dentro de las instalaciones de la Comisión Nacional de Bioética. De esta forma, los servicios de diagnóstico de cáncer se concentrarán principalmente en la capital del país, en la alcaldía Tlalpan.

El lunes 12 de enero inició formalmente la construcción de este nuevo centro, aunque las autoridades no ofrecieron una fecha estimada para la conclusión del proyecto.

¿Dónde estará ubicado el próximo centro de diagnóstico de cáncer en la CDMX?

La ubicación exacta del nuevo centro será en avenida Arenal número 134, colonia Arenal Tepepan, alcaldía Tlalpan, código postal 14610.

El complejo contará con tres equipos PET-CT para la detección de cáncer, con los que se estima realizar al menos 90 estudios diarios. Además, dispondrá de cinco equipos de resonancia magnética, con capacidad para realizar hasta 100 estudios al día.

¿Cómo será el próximo centro de diagnósticos para detectar cáncer en la CDMX? (Google Maps)

Alrededor de los equipos de diagnóstico se habilitarán 20 salas de preparación, con el objetivo de facilitar el ingreso y salida de los pacientes.

Otro de los mecanismos que el gobierno prevé implementar es un espacio de teleconsulta, con el que personas de otros estados del país podrán transmitir “en tiempo real” sus estudios radiológicos, una vez realizados, para que personal especializado emita el diagnóstico a distancia.

Gobierno celebra aumento en cirugías y consultas a la población

Durante la conferencia matutina de este martes, funcionarios del sector Salud presentaron resultados relacionados con cirugías realizadas, consultas con especialistas y consultas de medicina familiar en el sistema público.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el aumento en estos rubros se explica por la apertura de más quirófanos, la formación de personal médico y la contratación de más especialistas en hospitales públicos.

Metas del IMSS en el servicio a la población en 2025

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó para 2025 los siguientes resultados:

Cirugías realizadas: un millón 787 mil 658

Consultas de especialidad: 29.3 millones

Consultas de medicina familiar: 104 millones

Zoé Robledo, director general del IMSS, señaló que entre 2018 y 2025 las cirugías realizadas por el instituto aumentaron 60 por ciento, como resultado de la ampliación de infraestructura hospitalaria y personal médico.

Metas del ISSSTE en 2025

En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), las autoridades reportaron durante 2025 un total de 308 mil 579 cirugías y 24 millones 291 mil 189 consultas otorgadas a derechohabientes.

Consultas ofrecidas en el IMSS-Bienestar

En el caso del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch informó que durante el último año se ofrecieron 51 millones de consultas de primer nivel y 6 millones de consultas de especialidad, principalmente en comunidades sin seguridad social.