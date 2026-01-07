ASF halla 825 mdp sin aclarar en instituciones de educación media superior

El Colegio de Bachilleres de Chiapas se ubica como la institución con el monto más alto pendiente por aclarar, con 378 millones de pesos, seguido del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, con 310 millones. [Fotografía. Cuartoscuro]

Instituciones de educación media superior estatales suman 825 millones de pesos sin aclarar correspondientes al ejercicio fiscal 2024, de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que, por primera vez, efectuó una fiscalización a los recursos de origen federal en materia de educación.

La ASF llevó a cabo la revisión de una muestra de 43 mil 155 millones de pesos correspondientes a una multiplicidad de fondos, como los subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006), Participaciones a Entidades Federativas y Municipios (fuera del U006), Programa para la atención de Planteles Públicos de Educación Media Superior con Estudiantes con Discapacidad y Programa de Mantenimiento e Infraestructura Física Educativa.

Entre los hallazgos detectó 488 millones de pesos en pagos excedentes en sueldos, prestaciones o estímulos autorizados o que no son financiables; 127.8 millones de pesos que carecen de documentación justificativa o comprobatoria del gasto, y 114.4 millones de pesos en pago de plazas, centro de trabajo o categorías no consideradas en el convenio, catálogo o normativa.

También, 52.7 millones de pesos en pagos a trabajadores no identificados; 12.7 millones de pesos en pagos a personal que no acredita el perfil académico, y 7.8 millones de pesos en pagos a docentes o trabajadores sin acreditar el perfil de puestos.

El Colegio de Bachilleres de Chiapas se ubica como la institución con el monto más alto pendiente por aclarar, con 378 millones de pesos, seguido del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, con 310 millones, y el Instituto de Capacitación para el Trabajo, con 137 millones.

Ante ello, la ASF implementó 171 acciones: 75 promociones de responsabilidades administrativas sancionadoras, 67 pliegos de observación, 24 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y cinco recomendaciones.

De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad, ésta tendrá un recorte real de 3%,al asignarle 52 mil millones de pesos en 2026.