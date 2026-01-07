Álbum Retro Lotería Nacional y el Fútbol promociona 20 billetes de la historia mundialista de México

El Álbum Retro Lotería Nacional y el Fútbol promociona de manera conjunta una colección de 20 billetes con diseños diferentes que forman parte del Sorteo Zodiaco Especial No. 1730 emitidos para encender en los corazones mexicanos la chispa mundialista, rumbo a la fiesta social que celebrará en nuestro país este 2026.

El sorteo de la Lotería Nacional se realizará el próximo domingo 11 de junio, contiene el Álbum Retro y los billetes alusivos a la historia mundialista que ha vivido nuestro país con sus distintas sedes, 1970, 1986, el mundial femenil de 1971 y la fiesta que arrancará el próximo mes de junio, donde México podrá mostrar al mundo su riqueza cultural.

La portada del álbum, que fue presentado el pasado mes de diciembre, rinde homenaje a la tradición milenaria del juego de pelota y los 20 billetes de la colección celebran la memoria deportiva de esta fiesta internacional del fútbol.

Esta colección de billetes ya se encuentra disponible con las y los vendedores de billetes y en todos los puntos de venta alrededor del país; cada cachito tiene un costo de 35 pesos y el Álbum Retro es un obsequio en la compra de la serie de 20 billetes que integran la colección, con un costo total de 700 pesos. También se podrá coleccionar el álbum digital en la página web y en la aplicación de MiLotería.mx, donde se agregarán las compras que se realicen en terminales de venta electrónica y otros canales de venta en línea. La descarga del álbum digital estará disponible a partir del 12 de enero.

El Sorteo Zodiaco Especial No. 1730 cuenta con un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 43 millones de pesos, se llevará a cabo la noche del domingo 11 de enero a las 20 horas y tiene una emisión de dos millones 400 mil cachitos. La celebración del sorteo tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.