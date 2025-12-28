Museo de la Suerte de Lotería Nacional recorrió miles de kilómetros para conectar ocho ciudades del país

Para compartir su tradición de buena fortuna, sus 255 años de historia y su vocación social, Lotería Nacional puso en marcha el Museo de la Suerte, un proyecto que en dos semanas atendió alrededor de tres mil personas y recorrió mil 200 kilómetros del territorio nacional para conectar ocho ciudades, en cinco diferentes entidades del país.

Con este ejercicio de cercanía, la iniciativa del Museo de la Suerte contribuye de forma significativa a fortalecer el vínculo entre Lotería Nacional y personas de todas las edades, quienes, con emoción, exploraron la historia de la segunda institución más antigua del país. Para ello, el equipo de la suerte que viaja con la unidad hizo alrededor de 300 sesiones de exposición ante los grupos de visitantes que ingresaron al recorrido.

Con horario de 10:00 a 18:00 horas, el promedio diario fue de 350 asistentes, estableciendo un aproximado de tres mil personas que completaron este breve pero interesante circuito. Además, en el exterior de la unidad se hizo contacto con otro número importante de visitantes.

Las dinámicas de más impacto para el público fueron: la cabina de los niños gritones, la esfera de la suerte y la alberca de los deseos. En estos ejercicios se entregaron alrededor de 5 mil 700 esferas donde los asistentes inscribieron sus anhelos más profundos y externaron los sueños de quienes, haciendo una pausa en sus actividades cotidianas, dedicaron un momento de su día a reflexionar sobre el destino de los recursos si ganaran el Premio Mayor.

Además, en el punto de venta que viaja con la unidad se promociona el Álbum Retro Lotería Nacional y el Fútbol, que se obsequia de forma gratuita al adquirir una serie completa del Sorteo Zodiaco Especial No. 1730 y que integra 20 diseños dedicados a las sedes mundialistas de México. Igualmente, se expusieron los diferentes productos que la institución ofrece, desde cachitos de sorteos tradicionales, hasta juegos electrónicos como Progol, Melate, Tris, entre otros, sin faltar la lotería instantánea de los raspaditos.

En su tránsito por León y Celaya, Guanajuato; Querétaro, Querétaro; Pachuca, Tulancingo y Tula, Hidalgo; Toluca, Estado de México y la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México -última parada de diciembre- el equipo que instaló y operó el Museo de la Suerte, explicó las dinámicas decenas de veces ante un público mexicano que siempre respondió con entusiasmo y alegría.

Tras concluir la ruta de dos semanas que se realizó del 8 al 23 de diciembre, la Lotería Nacional reconoció a autoridades federales, estatales y municipales, porque gracias al trabajo coordinado, hicieron posible la instalación de la unidad móvil, desde la custodia en los trayectos por carretera, el ingreso a las ciudades y el acompañamiento y gestión para su ubicación en puntos de fácil acceso para la población.

El trayecto programado del museo itinerante contó con difusión local, estatal y nacional, tanto en redes sociales institucionales y medios de comunicación, informando oportunamente a la población de su estancia en los distintos puntos. Además, el recorrido en carretera lo hizo aún más visible, generando expectativas positivas y curiosidad sobre el contenido del tráiler.

El museo se habilitó dentro un tráiler para su fácil traslado, las actividades que lleva son totalmente gratuitas y fueron creadas para compartir la tradición de Lotería Nacional como patrimonio cultural de México, su legado y símbolos de mayor relevancia.

Con más de dos siglos y medio de historia, la Lotería Nacional es considerada la segunda institución más antigua del país, sólo después de Correos de México, y parte de sus ganancias son destinadas a la asistencia pública.