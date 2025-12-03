Suspenden a Javier Tapia como secretario de administración en el IPN: ¿por qué lo investigan?

Javier Tapia estudió la licenciatura en economía en el Politécnico y además, tiene una maestría en ingeniería económica y financiera por la Universidad La Salle. (Cuenta de X de Javier Tapia Sandoval).

Javier Tapia Santoyo, secretario de administración del Instituto Politénico Nacional (IPN) fue suspendido de su cargo desde el 29 de noviembre, se informó en un comunicado de la institución educativa.

Se detalla que la suspensión fue una instrucción de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y que se realizarán las investigaciones pertinentes.

“El doctor Reyes Sandoval ordenó al personal de la Secretaría de Administración facilitar en todo momento la información requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”, se explicó en el comunicado compartido en la red social X.

Según Proceso, el expediente de investigación tiene averiguaciones previas que buscan esclarecer desvío de recursos y enriquecimiento ilícito por parte de Javier Tapia.

Se detalla que entre 2019 y 2022 recibió depósitos en sus cuentas bancarias y para las empresas Human Mobile Systems y Labi Scientific.

¿Quién es Javier Tapia Santoyo?

Según el sitio web del IPN, Tapia Santoyo comenzó a trabajar en la institución educativa en 2021. Anteriormente, laboró en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que tiene un déficit financiero.

Javier Tapia estudió la licenciatura en economía en el Politécnico y además, tiene una maestría en ingeniería económica y financiera por la Universidad La Salle.

El hoy investigado por la Secretaría Anticorrupción y Bienestar tiene un doctorado por la Universidad Anáhuac.

En cuanto a su trayectoria en el sector público, estos son los cargos que ha ocupado Tapia Santoyo: