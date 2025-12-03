Suspenden a Javier Tapia como secretario de administración en el IPN: ¿por qué lo investigan?

Javier Tapia Santoyo, secretario de administración del Instituto Politénico Nacional (IPN) fue suspendido de su cargo desde el 29 de noviembre, se informó en un comunicado de la institución educativa.
Se detalla que la suspensión fue una instrucción de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y que se realizarán las investigaciones pertinentes.
“El doctor Reyes Sandoval ordenó al personal de la Secretaría de Administración facilitar en todo momento la información requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”, se explicó en el comunicado compartido en la red social X.
Según Proceso, el expediente de investigación tiene averiguaciones previas que buscan esclarecer desvío de recursos y enriquecimiento ilícito por parte de Javier Tapia.
Se detalla que entre 2019 y 2022 recibió depósitos en sus cuentas bancarias y para las empresas Human Mobile Systems y Labi Scientific.
¿Quién es Javier Tapia Santoyo?
Según el sitio web del IPN, Tapia Santoyo comenzó a trabajar en la institución educativa en 2021. Anteriormente, laboró en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que tiene un déficit financiero.
Javier Tapia estudió la licenciatura en economía en el Politécnico y además, tiene una maestría en ingeniería económica y financiera por la Universidad La Salle.
El hoy investigado por la Secretaría Anticorrupción y Bienestar tiene un doctorado por la Universidad Anáhuac.
En cuanto a su trayectoria en el sector público, estos son los cargos que ha ocupado Tapia Santoyo:
- Coordinador de Programación Financiera en la Tesorería de la Federación.
- Jefe de Departamento de Programación y Presupuesto en la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
- En 2004 fue Subdirector de Planeación y Organización y Subdirector de Innovación Gubernamental en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
- Desde 2007, se desempeñó como Director de Programación y Organización en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
- De 2008 a 2013 ejerció el cargo de Director General de Programación, Organización y Presupuesto.
- En 2014 fue Director de Programación y Evaluación Presupuestaria en la Secretaría de Economía.
- En 2017 se sumó al Centro Médico Nacional, Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE como Coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales.
- En 2019 fue designado como Tesorero General del ISSSTE.