Tensión en Polonia por drones de Rusia: SRE llama a mexicanos a contactar a la embajada

La Embajada de México en Polonia ofrece información y numeros de emergencia a mexicanos ante las tensiones entre el país y Rusia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llamó a los mexicanos que actualmente viven o están en Polonia a tomar precauciones debido a la situación de inseguridad que enfrenta el país.

A través de una publicación en X, la Cancillería llamó este martes 9 de septiembre a conocer todos los medios de contacto de la Embajada de México en Polonia, así como a comunicarse en caso de que los connacionales que viven en ese país necesiten de atención consular.

El motivo por el que llamaron a la precaución fue luego de que en Polonia se registraran supuestos drones pertenecientes a Rusia que invadieron el espacio aéreo.

De acuerdo con EFE, algunos de los drones fueron derribados por cazas de aliados polacos, especialmente de las Fuerzas Armadas de los Países Bajos.

En este escenario de tensiones globales, Polonia denunció un “acto de agresión” de parte de Rusia, además de que durante horas cerró su espacio aéreo.

¿Cuál es el contacto de la Embajada de México en Polonia?

Si estás en Polonia a la par de los problemas de seguridad registrados especialmente en la región de Lublin, la Secretaría de Relaciones Exteriores te comparte los medios de contacto con la embajada mexicana en Polonia.

Redes sociales : @EmbamexPolonia en X.

: @EmbamexPolonia en X. Teléfono de información : +(48) 22 311 29 00.

: +(48) 22 311 29 00. Teléfono de emergencias : +(48) 606 444 766.

: +(48) 606 444 766. Correo electrónico: infopol@sre.gob.mx.

La Embajada de México en Polonia, que preparaba una fiesta como parte de las celebraciones del Día de la Independencia mexicana en Varsovia, no ha comunicado más información relacionada con la situación de inseguridad en Lublin.

Los sistemas de defensa aérea y reconocimiento por radar de Polonia alcanzaron durante la madrugada el “estado de máxima alerta” y se movilizaron a las tropas de Defensa Territorial (WOT), un servicio de voluntarios y reservistas, así como a la Policía, la Guardia Fronteriza y la Policía Estatal de Bomberos.

Según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Rusia alanzó de forma deliberada contra territorio polaco al menos 8 drones kamikaze Shahed.

Con información de EFE.