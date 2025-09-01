Rusia hackea avión de presidenta de la Comisión Europea en pleno vuelo: ¿Pudo aterrizar?

¿Cómo fue que el avión de Ursula von der Leyen pudo aterrizar después de que sus sistemas fueron atacados?

Un avión que transportaba a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue ‘atacado’ por lo que las autoridades sospechan fue una interferencia de señales rusas en Bulgaria.

Las autoridades búlgaras han determinado que el incidente de interferencia del GPS, que afectó al sistema de navegación del avión al aterrizar en Plovdiv, probablemente fue iniciado por un hackeo ruso, según un portavoz de la comisión.

¿Qué pasó con el avión de Ursula von der Leyen?

El avión aterrizó sin problemas en el país de los Balcanes Orientales después de que la interferencia afectara al aeropuerto, declaró el portavoz.

“Somos plenamente conscientes de que las amenazas y la intimidación son un componente habitual de las acciones hostiles de Rusia”, declaró el portavoz en un comunicado.

El Kremlin no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La presidenta de la comisión ha estado de gira por los estados miembros de la Unión Europea del Este para debatir los avances en el desarrollo de la infraestructura militar para hacer frente a la guerra de Rusia en Ucrania.

El bloque está implementando un mecanismo de préstamo de 150 mil millones de euros para financiar los gastos de defensa como parte de este esfuerzo.

¿Qué sabemos del ataque de Rusia al avión de la presidenta de la Comisión Europea?

El domingo 31 de agosto, von der Leyen voló a Bulgaria para visitar la mayor fábrica de armas estatal del país, a unos 150 kilómetros al sureste de la capital, Sofía.

Mientras el avión fletado por la comisión se aproximaba para aterrizar, la señal GPS desapareció, según informó el gobierno búlgaro en un comunicado.

La autoridad de aviación civil búlgara propuso una estrategia alternativa utilizando ayudas de navegación terrestre independientes de los sistemas GPS y realizó un aterrizaje seguro sin redirigir el vuelo, según el comunicado.

Los incidentes de interferencias GPS han aumentado significativamente en toda Europa desde que el presidente Vladimir Putin lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en 2022, afectando al Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y las comunicaciones aéreas y marítimas.

Los incidentes han sido especialmente graves en la región del mar Báltico, bastante al norte de Bulgaria. El regulador estonio ha declarado que 85 por ciento de los vuelos del país sufren interrupciones.

También ha informado de un rápido aumento en la transmisión intencionada de coordenadas erróneas, una práctica conocida como suplantación de identidad. El incidente, del que informó inicialmente el Financial Times, subraya la urgencia del viaje de Von der Leyen al este, según el portavoz.