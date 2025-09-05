Sheinbaum critica ‘destape’ de Kenia López para la Presidencia en 2030: ‘Ya anda futureando’

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó que Kenia López Rabadán se destapara como candidata a la Presidencia del 2030 luego de asumir como presidenta la Cámara de Diputados. (Crédito: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al “destape” de Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, como candidata a la Presidencia en la elección de 2030.

Criticó que, recientemente, López Rabadán asumió la presidencia de la Cámara de Diputados y que aún faltan casi cinco años para las próximas elecciones, pero ya expresó sus aspiraciones presidenciales.

“(Risa) Todavía le falta ser presidenta de la Cámara (de Diputados), ¿no? Ya después, pero todavía le falta un año. Todos tienen derecho a tener legítimas aspiraciones. Primero falta cinco años y después el pueblo decide (...) Pero ¿no les llama la atención que apenas va a ser presidenta de la Cámara y ya anda futureando? Llama la atención, vamos a dejarlo ahí”, dijo la mandataria federal en la conferencia ‘mañanera’ de este viernes 5 de septiembre.

Hasta ahora, la diputada federal por Acción Nacional se limita a señalar que, al frente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mantendrá un papel institucional y de respeto hacia todas y todos los legisladores. Sin embargo, será hasta el próximo martes 9 de septiembre cuando se evalúe cómo dirige las sesiones.

“Me han preguntado en muchas ocasiones cómo se delineará este periodo de sesiones con una presidencia a mi cargo, y yo les he dicho que lo haremos con pulcritud”, dijo en entrevista con medios de comunicación en la Cámara de Diputados, de cara a la entrega del Paquete Económico 2026.

López Rabadán aspiró a ser candidata para la CDMX 2024

Casi dos años antes de las elecciones de 2024, Kenia López Rabadán levantó la mano para ser considerada como candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En octubre de 2022, cuando era senadora, dijo que estaba convencida de poder ser la candidata a la Jefatura de Gobierno. Su ánimo no decayó conforme se acercaba la elección, y participó en el proceso interno de su partido.

“Para mí está muy claro, voy a seguir trabajando para la Ciudad de México porque voy a ser la candidata a la Jefatura de Gobierno y vamos a ganar la CDMX”, dijo en entrevista con Radio Fórmula en 2022.

Luego del proceso interno de los partidos que fueron en coalición —PRI, PAN y PRD— se decantaron por Santiago Taboada, exalcalde de Benito Juárez, quien poco después perdió frente a Clara Brugada, candidata de Morena, PVEM y PT. Mientras tanto, la senadora obtuvo un escaño en la Cámara de Diputados.