A la oposición ‘se le cayó el teatrito’ tras acuerdo en seguridad: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum descartó que Marco Rubio haya puesto sobre la mesa la petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para permitir el ingreso de militares de ese país a territorio nacional.[Fotografía. Cuartoscuro]

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el acuerdo al que se llegó ayer con Estados Unidos en materia de seguridad fronteriza es ‘bueno para el país’ y desmiente todas las versiones de la oposición y comentócratas que auguraron que no se llegaría a ningún acuerdo por los presuntos vínculos del gobierno con el narcotráfico.

En la conferencia de prensa matutina de ayer, la mandataria dijo que a la oposición se le “cayó el teatrito”, luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó que ningún otro país colabora más con su nación en el combate a la delincuencia organizada, que México.

“Fijense lo que hubiera querido la oposición, la derecha, los conservadores ¿Qué hubieran querido? Que no hubiera habido un acuerdo, un entendimiento.

“Estaban así: ‘que le vaya re mal a la presidenta, por favor’, ‘ que vengan a regañarla o a decirle la lista de los políticos que están vinculados (con el narcotráfico)’. Así estaban.

“Eso es lo que se dedican a decir los comentocrátas: ‘tienen acorralada a la presidenta el gobierno de los Estados Unidos’, luego sale el secretario del Departamento de Estado (a decir) ‘la reunión salió muy bien, hay cooperación, hay respeto a la soberanía a la territorialidad, se está trabajado muy bien’.

“Lo que buscan es que le vaya mal al país para cumplir con sus objetivos políticos a través de la mentira, de la calumnia, pero ayer se les cayó el teatrito ¿de verdad no les parece ridículo?”, expresó la titular del Ejecutivo.

Sobre la mesa extradiciones de criminales de Estados Unidos a México

Sheinbaum Pardo reveló que el incremento de la inseguridad en Sinaloa tras la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y los criminales que México quiere que sean extraditados al país para ser procesados fueron otros temas que puso sobre la mesa el gobierno mexicano en la reunión con Marco Rubio.

“También hablamos de algunos objetivos que nosotros queremos que se extraditen de allá para acá, que ya en todo caso pues lo puede informar después del gabinete de seguridad. Y eso es de lo que hablamos cuando se dice reciprocidad, a nosotros nos interesan casos muy relevantes para México en donde se pide deportación o extradición igual que ellos para allá”, indicó.

Descartó también que el secretario de Estado haya puesto sobre la mesa la petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para permitir el ingreso de militares de ese país a territorio nacional.