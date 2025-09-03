Rosa Icela Rodríguez llama a participar en la campaña de ‘Septiembre, Mes del Testamento’

Rosa Icela Rodríguez destacó que el testamento es una herramienta de prevención que genera bienestar.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llamó a la ciudadanía a sumarse a la campaña nacional 'Septiembre, Mes del Testamento‘, que busca fomentar la cultura de la prevención y la paz familiar a través de este documento legal.

Acompañada por el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Ricardo Vargas, la funcionaria subrayó que el testamento “es el último acto de amor y responsabilidad para heredar tranquilidad y no problemas a los seres queridos”.

En su edición número 23, la campaña de 2025 lleva por lema “Con el testamento se heredan bienes y se hereda paz”.

Como parte de la estrategia, notarias y notarios en todo el país reducen sus honorarios y ofrecen asesoría jurídica gratuita para facilitar a la población la elaboración de este instrumento.

Rodríguez destacó que el testamento es una herramienta de prevención que genera bienestar, ya que la falta de este documento es una de las principales causas de división familiar y social.

“Esto otorga certeza jurídica y evita que el trabajo de toda una vida se convierta en factor de disputas”, señaló.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, hasta mediados de agosto de 2025 se tienen registrados más de 7.5 millones de avisos de testamentos en el sistema nacional, de los cuales la mitad se ha realizado durante esta campaña anual.

Durante septiembre, las notarias y notarías del país amplían sus horarios de atención, incluyendo los días sábado, con el fin de que más personas puedan realizar el trámite.

¿Cuáles son los requisitos para hacer un Mes del Testamento?

Para otorgar un testamento, la población necesita:

Tener la edad legal para testar, que en la mayoría de los estados es de 18 años. Acudir a la notaría de su elección con una identificación oficial. Manifestar su voluntad ante la persona notaria.

“Con esta acción conjunta entre el Gobierno de México y el Colegio Nacional del Notariado, buscamos no solo heredar bienes, sino también paz y certeza jurídica a las familias mexicanas”, concluyó Rodríguez.