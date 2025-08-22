Desmantelan red de tráfico de armamento ligada al CJNG

Las autoridades informaron que 10 de las personas arrestadas, vinculadas al CJNG, tenían órdenes de aprehensión pendientes; siete de ellas estaban identificadas como operadores de primer nivel de dicha estructura criminal. [Fotografía. Cuartoscuro]

Las fuerzas federales realizaron ayer un megaoperativo, que incluyó 16 cateos en tres estados del país, en el que se detuvo a 14 personas y significó el desmantelamiento de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dedicada a la compra, modificación y venta de armas.

Las acciones se realizaron en Jalisco, donde se catearon 14 propiedades, así como en Nayarit y Estado de México, donde hubo un cateo por entidad.

“Se detuvo a 14 personas, se aseguró armamento, municiones, explosivos, equipo táctico diverso y vehículos”, indicaron en un comunicado conjunto las secretarías de Marina, Defensa Nacional y Seguridad y Protección Ciudadana.

Estos elementos estuvieron apoyados por la Guardia Nacional y otras instituciones del gabinete de seguridad federal.

Se detalló que 10 de las personas arrestadas contaban con órdenes de aprehensión pendientes de cumplir, siete de ellos identificados como operadores de primer nivel de dicha estructura criminal.

De acuerdo con informes oficiales, entre los detenidos está Héctor Agustín “N”, apodado ‘El Cachorro’, quien es identificado como presunto líder de la citada célula y jefe de plaza del CJNG.

Éste se dedica a la compra, modificación y venta de armas, así como a proveer armamento a distintas facciones del cártel.

¿Qué otros operadores del CJNG fueron detenidos?

También fueron arrestados Luis Diego “N”, principal operador financiero de la estructura; Adily Paola “N”, operadora financiera, y Bernardo Enrique “N”, encargado de la estructura logística.

Así como Javier Othón “N”, El Jalisquillo, dedicado a la compra y venta de armas para su distribución; Héctor Alejandro “N”, encargado de modificar y elaborar piezas de armas, y Kevin Darío “N”, quien compraba y vendía armas.

A estos se suman Salvador “N”, encargado de distribuir y modificar armas; Santiago de Jesús “N”, enfocado a la venta minorista de armas en Nayarit, y Fernando Israel “N”, dedicado a la compra-venta de armas para su distribución.

Además, en los cateos se capturó a Lilia “N”, Ramón Alonso “N”, Andrea Rosina “N” y Rogelio “N”.

Las fuerzas federales aseguraron armamento, granadas, cartuchos, equipo táctico, vehículos y 16 inmuebles, uno de ellos habilitado como taller de armería y bodega.

De hecho, autoridades federales indicaron que una de las personas detenidas ayer era la encargada de resguardar una bodega con diferentes artículos.

En ese sitio se aseguraron cuatro armas largas, 27 armas cortas, cuatro granadas, cajas con cartuchos útiles, cargadores, placas balísticas, siete vehículos y una motocicleta.

Los presuntos delincuentes fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.