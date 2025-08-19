(VIDEO) Descarrila Tren Maya en Yucatán: ‘Nos chocó otro tren’, pasajeros relatan qué pasó en Izamal

¡Nos chocó otro tren! En la estación de Izamal se registró el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya la tarde de este martes 19 de agosto. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas y el vagón no llegó a volcarse por completo.

El incidente ocurrió en el tramo 3 del Tren Maya, alrededor de las 13:48 horas. La unidad afectada fue la número 304, que cubre la ruta de Cancún a Mérida.

De acuerdo con un comunicado oficial del Tren Maya, el incidente se produjo cuando el tren ingresaba a baja velocidad a los andenes de la estación, lo que activó los protocolos de seguridad. No obstante, el documento no precisó la causa exacta que originó el descarrilamiento.

¿Cómo ocurrió el descarrilamiento del Tren Maya?

De acuerdo con los videos compartidos por usuarios del Tren Maya, el descarrilamiento ocurrido este martes se habría originado por un choque con otra unidad al momento de ingresar a la estación, lo que provocó daños en el vagón afectado.

“El vagón donde veníamos se descarriló. Es el que está inclinado. Ahí veníamos nosotros. En el segundo vagón venía mi mamá y en el primer vagón venía yo. Nos chocó otro tren. Otro tren que se nos metió y desvió a ese tren”, expresó el pasajero que grabó el momento en el que su madre era auxiliada por las autoridades.

En otro video compartido por la pasajera de nombre Amelia Caballero, quien viajaba en el vagón descarrilado, se observa que fue otra unidad del Tren Maya la que provocó el impacto contra el vagón en el que se transportaban personas con discapacidad o en silla de ruedas.

La usuaria grabó el momento en que elementos de la Guardia Nacional comenzaron a auxiliar a las personas afectadas y a retirar las maletas para agilizar las maniobras.

“Está la Sedena y la Guardia Nacional. Aquí están sacando a la gente. Ahí están las sillas de ruedas donde están ayudando a la gente, porque en ese vagón había personas en silla de ruedas o con alguna discapacidad”, comentó Amelia Caballero en su video, el cual fue difundido en redes sociales.

¿Qué otros accidentes se han registrado en el Tren Maya?

Este no es el primer descarrilamiento que enfrenta el Tren Maya. El pasado 25 de marzo de 2024, ocurrió otro incidente similar cerca de la estación Tixkokob, Yucatán, donde un vagón se salió de las vías sin dejar heridos ni daños significativos.

Las investigaciones determinaron que la causa fue una fijación mecánica inadecuada en el cambio de vía.

En enero de 2025, en Quintana Roo, cerca de la estación Limones (Bacalar), un vagón de carga se volcó durante la madrugada, lo que dejó al menos una persona lesionada, aunque no corrió peligro. Este suceso ocurrió durante trabajos de mantenimiento, y el tren se utilizaba para transportar balasto y materiales.

De acuerdo con un informe de la organización no gubernamental (ONG) Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C., al menos 48 trabajadores han fallecido y 31 más han resultado heridos durante la construcción del Tren Maya.

Estas muertes han sido atribuidas a supuestos riesgos laborales y violaciones a los derechos humanos. Es crucial destacar que estos incidentes no solo se limitan a los trabajadores directamente involucrados, ya que también se han reportado muertes de personas no trabajadoras relacionadas con el proyecto.

Con información de Aldo Munguía