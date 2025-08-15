Emilio Lozoya acusa a Julio Scherer de corrupción en el caso Odebrecht

En la imagen, Julio Sherer Ibarra, a quien Emilio Lozoya señaló de corrupción en el caso Odebrecht (Foto: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO)

En una nueva táctica para buscar revertir la sentencia que acreditó que sí difamó a la periodista Lourdes Mendoza, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, acusó ahora a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del presidente López Obrador, de corrupción en diversos casos, entre ellos el de Odebrecht, y sostuvo que en ello mantuvo una relación de complicidad con el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Así, en un escrito enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lozoya utilizó los señalamientos contra Scherer Ibarra para justificar su solicitud de recusación de los ministros González Alcántara y Mario Pardo de la discusión del Amparo Directo en Revisión 555/2024, que él promovió contra la decisión de una Sala Civil que ratificó la sentencia en su contra por proferir injurios contra la columnista Mendoza, y alargar así de última hora la resolución final de ese caso de difamación.

“Se ha documentado, y se probará, en la etapa correspondiente, sobre el interés ilegítimo que tuvo el exconsejero de la Presidencia de la República, Julio Scherer, en casos donde he estado involucrado”, señaló Lozoya.

“Así como también por la instrumentalización que el señor Julio Scherer realizó en la persona de Juan Luis González Alcántara Carrancá para favorecerlo de manera indebida en asuntos de su interés”, agregó el exfuncionario.

Lozoya ‘carece’ de pruebas contra Scherer

Por ahora, Lozoya, además de su dicho, sólo presentó recortes de periódicos y copias de un libro de Hernán Gómez, donde documenta presuntos actos ilícitos por parte del exconsejero de la Presidencia.

Antes, Lozoya ya había promovido un recurso similar para pedir la recusación de los ministros Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, este último ponente en el citado amparo, y quien –según trascendió– propuso ratificar la sentencia contra Lozoya. Pero ese recurso anterior fue desechado por improcedente.

El documento presentado de última hora por Lozoya ante la SCJN consta de 135 páginas y sirvió para que la Primera Sala del Tribunal Constitucional sacara de la lista de su última sesión del pasado miércoles, antes de ser extinta, el citado amparo.

La resolución final del caso se alarga y quedará en manos de los ministros que entrarán en funciones el 1 de septiembre próximo.