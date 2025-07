¿Adán Augusto saldrá de su escondite? Esta es la fecha de su posible reaparición en el Senado

Después de varios días de ausencia en la escena pública, tras las acusaciones contra Hernán Bermúdez por presuntos vínculos con el narcotráfico, Adán Augusto López podría reaparecer pronto en el Senado. Su regreso no solo pondría fin a su prolongado silencio, sino que también podría esclarecer su papel en la polémica que rodea a su exsecretario de Seguridad de Tabasco.

En medio de las recientes acusaciones contra Hernán Bermúdez por sus vínculos con la agrupación ‘La Barredora’, relacionada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el coordinador de Morena en el Senado permaneció fuera del ojo público, sin emitir declaraciones al respecto.

La última vez que se le vio en el recinto legislativo fue el 30 de junio, durante la penúltima sesión extraordinaria. Según fuentes del Senado, al término del pleno varios reporteros intentaron entrevistarlo, pero Adán Augusto se negó a responder preguntas y abandonó el lugar sin hacer comentarios.

“El 90 por ciento de las ocasiones, rechaza ser entrevistado; no le gusta la relación con los periodistas. De hecho, no le gustan los periodistas. La última vez que asistió a la Comisión Permanente fue el 20 de junio, cuando propuso la apertura de las sesiones extraordinarias. De ahí para acá ha faltado a las sesiones del 25 de junio, 3 de julio, 9 de julio y la pasada del 16 de julio”, dijo la periodista Leti Robles en entrevista con Azucena Uresti.

Robles detalló que, desde el escándalo que involucra a su exsecretario de Seguridad, Adán Augusto ha asistido al Senado por muy poco tiempo. Nadie lo ha visto, salvo algunos de sus colaboradores cercanos y el senador Ignacio Mier.

“No ha sido posible verlo, de ninguna forma. Hay muchos recovecos en el Senado para que puedan pasar desapercibidos. No quiere que lo vean, no quiere que se le acerquen (...) No le gusta el acercamiento con la prensa, pero a veces camina por el patio del Federalismo y ahí lo vemos, pero en estos días ni siquiera ha subido al patio y no ha visto a muchos de sus compañeros senadores”, expresó.

La situación generó revuelo durante la sesión del miércoles 16 de julio, cuando legisladores de Morena expresaron que desconocen el paradero de su coordinador parlamentario.

¿Cuándo podría regresar Adán Augusto al Senado?

Según la periodista Adán Augusto López confirmó su asistencia al Consejo Nacional el próximo domingo debido a que él es parte de ese consejo nacional.

“Él confirmó que asistirá el domingo al Consejo Nacional de Morena, entonces si él no se asusta o considera que estas publicaciones recientes y las que vengan de aquí al domingo no le incomoden más veremos su reaparición publica desde el 30 de junio hasta el próximo miércoles (23 de julio)”.

“De aquí al domingo, si hay asuntos que él considere que no tiene ánimo de contestar, probablemente ya no asistirá. Pero, hasta ahora, puedo confirmar que ayer mismo él ratificó su asistencia al Consejo Nacional de Morena, que se realizará el 20 de julio”, agregó.

El esperado regreso de Adán Augusto López al Senado podría ser el primer paso para disipar dudas y enfrentar la polémica que ha marcado su ausencia.