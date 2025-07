Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 18 julio: Síguela aquí EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conferencia ‘mañanera’ desde Palacio Nacional este 18 de julio de 2025.

La mandataria podría posicionarse a la polémica de Adán Augusto López y su exsecretario de Seguridad durante su gobierno en Tabasco, Hernán Bermúdez, luego que surgiera nueva información en torno al tema de la relación del grupo criminal y el funcionario.

¿Qué sucedió en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum el 17 de julio?

En la conferencia del jueves, la mandataria deslindó a Adán Augusto López Hernández del caso de Hernán Bermúdez, que cuenta con una orden de aprehensión por supuestamente liderar el grupo criminal ‘La Barredora’, desde antes de que fuera designado secretario de Seguridad de Tabasco.

La presidenta dijo que “no tiene responsabilidad ejecutiva” y pidió que se presenten pruebas. Hasta ahora las autoridades únicamente investigan a Bermúdez.

“Nosotros no cubrimos a nadie, pero tiene que haber pruebas, no un dicho, no una suposición de cualquier persona”, defendió la presidenta Sheinbaum.

También, Grupo Bimbo anunció una inversión por 2 mil millones de dólares, que se enfocará en siete estados y buscar impulsar la relación con productores mexicanos que son los principales proveedores de la empresa.