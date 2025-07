‘Adán Augusto es un hombre honesto’: La vez que AMLO lo defendió tras ser ligado al cártel ‘La Barredora’

“Adán Augusto es un hombre honesto, lo conozco bien”: Así fue como el expresidente Andrés Manuel López Obrador defendió en una de sus mañaneras al exsecretario Gobernación, quien había sido ligado, junto con sus funcionarios, al cártel ‘La Barredora’ en Tabasco.

En octubre de 2022, López Obrador se lanzó contra los medios de comunicación por haber filtrado información sobre los vínculos que presuntamente mantenían funcionarios cercanos a Adán Augusto López con uno de los brazos armados del CJNG.

“Hay mucho ataques de la prensa conservadora en contra nuestra. La gente nos tiene confianza y saben que nunca vamos a traicionarlos, lo ideal es no mentir, no robar y no traicionar”, refutó AMLO aquella vez.

Incluso, AMLO aseguró que se trataba de “fantasías” y de “chismes” en contra del funcionario tabasqueño y retó a mostrar “alguna prueba” a presentar “alguna denuncia de carácter penal”.

Sin embargo, este miércoles 16 de julio, los legisladores de Morena notificaron que desconocían el paradero de su coordinador parlamentario, Adán Augusto López, esto después de que se diera a conocer que su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, es buscado por la Interpol.

Ante esto, el senador Emmanuel Reyes dijo que se contactarían con Adán Augusto para hablar sobre el caso: “Él (Adán Augusto) tendrá que responder, por lo que en su momento, como gobernador vivió en el estado de Tabasco. Yo me ofrezco, no sé en dónde esté el senador, seguramente en sus múltiples trabajos de la coordinación, pero con mucho gusto vamos a platicar con él”.

¿Por qué la Interpol busca a Hernán Bermúdez, exsecretario Adán Augusto López?

Hernán Bermúdez, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, es buscado por la Interpol por presuntamente estar ligado como fundador del grupo criminal ‘La Barredora’.

Bermúdez Requena también cuenta con una orden de aprehensión en su contra por parte de la Fiscalía General del Estado, debido a su presunta vinculación con la agrupación relacionada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

“Se inició una carpeta de investigación y cuenta con una notificación roja emitida por Interpol, además ya se realiza su búsqueda a nivel internacional, en coordinación con agencias de seguridad”, explicó el Gobierno de México.

Hernán Bermúdez habría abandonado México el pasado 26 de enero de 2025. Según el general Miguel Ángel López Martínez, el exsecretario de Seguridad de Tabasco dejó el país desde Mérida, Yucatán, con rumbo a Panamá, el mismo día en que se giró la orden de aprehensión.

No obstante, Hernán Bermúdez habría hecho escala en España y actualmente las autoridades lo rastrean en Brasilia, Brasil.