Melissa Cornejo analiza si abandona Morena por pleito con Landau: ‘Compañeros me aventaron a los leones’

Melissa Cornejo, quien es consejera estatal de Morena en Jalisco e integrante del grupo parlamentario de Morena, admitió este lunes 16 de junio que está considerando su salida del partido tras la confrontación con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

En entrevista con Azucena Uresti, Cornejo expresó sentirse desprotegida por sus propios compañeros de Morena, quienes, según dijo, “me aventaron a los leones”.

“Al respecto, sí estoy pensando qué hacer, si seguir ahí o no”, declaró la consejera y expresó su decepción no sólo por el conflicto con Landau, sino por lo que considera una actitud de linchamiento dentro del propio movimiento.

“Me dolió más la actitud de ciertos compañeros que se sumaran más al linchamiento cuando yo ya lo estaba enfrentando. Tenía encima al Gobierno de Estados Unidos, la dirigencia de Morena...”

“No voy a mencionar nombres porque, a diferencia de ellos, no me gustaría aventarlos a los leones. Ellos saben quiénes son”, lanzó.

¿Morena expulsará a Melissa Cornejo por pleito con Landau?

Hasta ahora, la militante no ha recibido una notificación formal de expulsión del partido, pero Melissa Cornejo dijo que evalúa una posible salida voluntaria. “No he recibido la noticia de que me quieren expulsar, pero estoy sopesando la posibilidad de irme yo”, reveló.

No obstante, Cornejo respaldó las declaraciones de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recientemente le expresó su respaldo. “Lo siento como un cariñito de AMLO, aunque sea él diciéndolo a título personal”.

Por esta razón, afirmó que “yo estoy tranquila, agradezco infinitamente el apoyo que me han dado personajes como José Ramón y otros compañeros”.

La morenista también reconoció que fue desatinado utilizar palabras altisonantes en la publicación donde expresó su inconformidad con la decisión de Estados Unidos de retirar la visa a personas que compartieran contenido en apoyo a lasprotestas en Los Ángeles.

“Me arrepiento principalmente porque gracias al uso de estas palabras se pierde de vista el fondo de la situación, más que la forma”, dijo.

Finalmente, calificó como “muy fuerte” la respuesta que recibió del subsecretario de Estado de Estados Unidos. “Fue una respuesta muy desproporcionada, muy fuerte, que me expuso y mira, ya vimos en qué está acabando todo”, concluyó.