Melissa Cornejo responde a Sheinbaum tras pleito con Landau: ‘Me arrepiento del tono pero no del fondo’

Melissa Cornejo, la consejera estatal de Morena en Jalisco que protagonizó una polémica con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum después de que la mandataria hiciera un llamado de atención a la asesora.

“Aprovecho para decir que moderaré mi lenguaje para que no puedan regatearme ni eso, pero también aprovecho para decir que veo preocupante que se enfoquen tanto en la forma y no en el fondo”, expresó la consejera en un video después de que la presidenta la exhortara a "dejar de hacer política en X".

Cornejo, a quien le fue retirada la visa luego de que su comentario a favor de las protestas en Los Ángeles fuera calificada como “un vulgar posteo” por el subsecretario Landau, defendió su postura ante la situación de los migrantes en EU, aunque admitió que se arrepentía del tono que utilizó en su mensaje.

“El fondo es la defensa de los derechos humanos y la dignidad de nuestros hermanos migrantes que viven en Estados Unidos y que están viviendo condiciones y situaciones inhumanas. En ese sentido puedo decir que me arrepiento del tono, pero no del fondo”, resaltó la consejera.

La declaraciones de Cornejo surgen a propósito de las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien rechazó el mensaje de la morenista Melissa Cornejo e hizo un llamado a dejar de hacer política en las redes.

Al respecto, Sheinbaum señaló que su movimiento político no puede “nunca” estar de acuerdo con acciones violentas y reiteró su llamado a que quien se manifieste lo haga pacíficamente.

“No podemos estar de acuerdo. Nuestro movimiento siempre ha sido pacífico y hay que promover siempre la paz”, señaló.

¿Qué dijo la consejera Melissa Cornejo que provocó la cancelación de su visa?

En la semana, Cornejo fue criticada por la oposición e incluso por militantes del partido guinda después de publicar una opinión en la que utiliza lenguaje altisonante.

La consejera expresó su inconformidad con la decisión de Estados Unidos de retirar la visa a personas que compartieran contenido en apoyo a las protestas en Los Ángeles, lo que pronto generó una reacción del subsecretario Landau.

“Van a quitar visas a quienes compart (...) Viva la raza y métanse mi visa por el culo”, apuntó Cornejo en su mensaje que acompañó de una fotografía en la que un hombre ondea la bandera mexicana frente a un coche en llamas.

Así reaccionó el subsecretario de Estado de EU, Christopher Landau, a los comentarios de la consejera de Morena, Melissa Cornejo.

De manera sorpresiva, Landau respondió a la publicación de Cornejo también en las redes sociales.

“Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar. Que fácil hablar de tu desprecio hacia ‘mi visa’ en redes sociales cuando no la tienes”, dijo el funcionario.

“Los que glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (“FU** ICE”) de ninguna manera son bienvenidos en nuestro país”, agregó Landau.

