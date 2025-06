OEA se ‘excedió’ con críticas contra elecciones judiciales, reclama Sheinbaum; ¿México saldrá del grupo?

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este martes 10 de junio de 2025 desde Palacio Nacional, donde abordó diversos temas de relevancia nacional.

¿México se retirará de la OEA por críticas a la elección judicial?

Sheinbaum fue cuestionada sobre si el Gobierno de México tomará la decisión de salir de la Organización de Estados Americanos (OEA) por recomendar que el modelo de la elección judicial 2025 no sea replicado en otros países, y enfocarse mejor en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

“La OEA y la CELAC cumplen funciones distintas”, remarcó Sheinbaum, quien agregó que su administración no considera una salida del grupo.

Sin embargo, la mandataria remarcó que el organismo se “excedió de sus funciones” al concluir que el modelo de las elecciones judiciales en México no debe ser imitado por países miembros de la OEA.

“En las funciones (de la OEA) está claramente establecido la no intervención. Entonces pueden venir como observadores y decir qué pasó en la elección, pero decir o incluso orientar a los países de América Latina para que no vayan a usar la forma de elegir o definir su Poder Judicial, ¿pues de dónde lo sacan? Solo estuvieron el día de la elección, no toma posesión el nuevo Poder Judicial como para poder evaluar su funcionamiento”, reclamó.

¿Cómo fue la detención de ‘Pulido’, uno de los objetivos más buscados del CJNG?

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que la detención de Luis Felipe “N”, alias “Pulido”, fue posible gracias a trabajos de inteligencia realizados por el Ejército Mexicano, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otras fuerzas militares en Jalisco.

Durante su detención fueron asegurados dos armas largas, cuatro cargadores, 58 cartuchos, un kilo de cocaína, mil dosis de metanfetamina, una bolsa de marihuana y un vehículo.

“Pulido” es identificado como el jefe de seguridad de Isidro “N”, alias “07” o “El Paisa”, un objetivo prioritario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con presencia en la Sierra de Amula, en Jalisco. Esta célula criminal está dedicada al tráfico de drogas, armas, extorsión, secuestro y es considerada una de las principales generadoras de violencia en los municipios de El Grullo, Tenamaxtlán, Unión de Tula, Tuxcacuesco, Ayutla, Tecolotlán y Juchitlán.

¿Cuáles fueron los estados con más homicidios en mayo?

La secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública detalló que son siete estados que concentran el 51.6 por ciento del total de homicidios del país, los cuales son:

Guanajuato Baja California Estado de México Chihuahua Sinaloa Guerrero Jalisco

Homicidios dolosos caen 24.4 por ciento en mayo

En su reporte actualizado sobre la incidencia delictiva, Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que los homicidios dolosos disminuyeron un 24.4 por ciento de mayo de 2024 a mayo de 2025.

Esta reducción equivale a 22 homicidios menos por día en el país, siendo la cifra registrada en mayo de 2025 la más baja desde 2016.

“Veintidós personas que diariamente no perdieron la vida a causa de delitos de alto impacto representan un resultado muy importante del gabinete de seguridad y una muestra de que la estrategia está funcionando”, afirmó la presidenta.

¿Qué sucedió en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum el lunes 9 de junio?

En su conferencia matutina del lunes 9 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su participación en la próxima cumbre del G7, que se celebrará en Canadá.

Adelantó que, durante su visita, es “muy probable” que sostenga una reunión bilateral con el presidente, Donald Trump. Sheinbaum explicó que el canciller Juan Ramón de la Fuente está a cargo de coordinar los encuentros diplomáticos y confirmó que también se contempla una reunión con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

“Me iré a Canadá en avión comercial, no hay avión directo, hay que hacer transbordo. Ya les diré qué día me voy y qué día regreso”, agregó la mandataria.

Además aprovecho el espació para rechazar las recientes redadas contra migrantes en Los Ángeles, California.