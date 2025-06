⁠¿Por qué Claudia Sheinbaum canceló su gira por Guerrero?

La presidenta Claudia Sheinbaum canceló de forma inesperada su gira por Guerrero este viernes 6 de junio, justo cuando todo estaba listo para su llegada. La agenda fue suspendida sin previo aviso, en medio de un clima de tensión con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).

Pero, ¿qué motivó realmente esta decisión de último momento? Según declaró la propia mandataria, la cancelación se debió a la circulación de volantes que anunciaban posibles manifestaciones, lo que la llevó a reconsiderar su visita al estado.

Los integrantes de la CETEG, que mantienen movilizaciones tanto en la Ciudad de México como en Chilpancingo, tenían prevista una nueva protesta este viernes, en el marco de la gira presidencial.

El magisterio disidente continúa ejerciendo presión para que el gobierno federal derogue la Ley del ISSSTE de 2007, una de sus principales demandas desde hace años.

En su agenda, Claudia Sheinbaum tenía programada la inauguración del Hospital IMSS Bienestar en Tlapa, Guerrero; sin embargo, ante las manifestaciones, aseguró que ella y su equipo regresarán en otra ocasión.

“El presidente López Obrador iba a inaugurar el Teletón en Tlapa y hubo provocaciones; ahora salieron volantes de que se iban a manifestar, y no es un asunto de la presidenta, sino también del propio pueblo”, explicó la presidenta su conferencia matutina de este viernes desde Palacio Nacional.

Pese a que la mandataria expresó su intención de acudir este fin de semana a Tlapa para celebrar la apertura del hospital, afirmó que el nosocomio ya se encuentra en funcionamiento. “Preferimos, frente a un anuncio, de que iba a haber una provocación, pues mejor movimos el día”, señaló.

En este sentido, la presidenta aseguró que los trabajos en Guerrero continúan, con mejoras en las carreteras que conectan hasta la región de La Montaña y la Mixteca. Además, afirmó que el programa Sembrando Vida se ampliará en el estado.

CNTE lanza advertencia: Seguirán a Sheinbaum en cada acto público

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtieron a la presidenta Claudia Sheinbaum que estarán presentes en cada uno de sus eventos hasta lograr un diálogo.

“A lo largo del país, hemos declarado que donde se presente la presidenta haremos acto de presencia para exigirle una respuesta a la demanda fundamental de la abrogación de la Ley del ISSSTE. No puede seguir diciendo que ya no hay recursos y que, antes, López Obrador dijo que no tenían mayoría en ambas cámaras”, reclamaron.

Asimismo, advirtieron que el plantón que mantienen en el Zócalo desde el pasado 15 de mayo aún no será levantado.

Ante la insistencia por una reunión con la mandataria, Claudia Sheinbaum señaló que no considera necesario reunirse con la CNTE para negociar las demandas que los docentes defienden y que los mantienen en plantón desde mayo.

Agregó que el magisterio ya se reúne con un equipo de alto nivel por parte del Gobierno federal. En estas conversaciones han participado Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Mario Delgado, secretario de Educación.