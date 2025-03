Sheinbaum en el Zócalo: ¿Qué políticos asistirán a la ‘fiesta de aranceles’ tras acuerdo con Trump?

Luego de llegar a un acuerdo con el mandatario estadounidense, Donald Trump, para aplazar los aranceles a México hasta el 2 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que sigue en pie la convocatoria para asistir al Zócalo el próximo domingo 9 de marzo.

Tras sostener una llamada con Trump, en el que pactaron la pausa a los aranceles del 25 por ciento a las importaciones provenientes de México, la mandataria afirmó que la asamblea informativa del domingo se convertirá en un “festival”, esto debido al éxito que representa dicho acuerdo.

“Voy a explicar el logro que significa este acuerdo entre los presidentes de México y EU y entre nuestros pueblos, y vamos a invitar a grupos musicales para festejar con el pueblo de México”, comentó Sheinbaum en el Salón Tesorería de Palacio Nacional este jueves.

La presidenta adelantó que “de paso”, hablará sobre la elección al Poder Judicial que está programada para el domingo 1 de junio. La cita para el evento en el Zócalo, agregó, es a las 12:00 horas.

Días antes adelantó que en su mensaje daría a conocer las acciones arancelarias y no arancelarias que realizará México en respuesta a las medidas económicas de Estados Unidos.

¿Quiénes asistirán al mitin de Claudia Sheinbaum en el Zócalo?

Se prevé que asistan a la asamblea las 31 gobernadoras y gobernadores del país, así como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), quienes ya habían confirmado su presencia en el evento antes del acuerdo con Donald Trump para pausar los aranceles.

Entre los invitados también se encuentra el presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien dijo esperar que la mandataria “haga planteamientos consistentes con la soberanía y la independencia nacional”.

El senador dijo que se espera una “sorpresa positiva” con las medidas arancelarias y no arancelarias que la titular del Ejecutivo pondrá a consideración de los asistentes, como respuesta a las tarifas impuestas por Estados Unidos.

“El domingo a ella le corresponde presentar todas las iniciativas y ahí la gente dirá que es lo que piensa”, agregó Fernández Noroña.

Al evento también acudirán cerca de 300 empresarios como muestra de su respaldo a la mandataria. Así lo dio a conocer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, en entrevista con medios tras salir de Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que aprovechará su mensaje en el Zócalo para hablar sobre la elección del Poder Judicial. (Presidencia)

Oposición se ‘divide’ por evento de Sheinbaum en el Zócalo

Los gobernadores panistas Mauricio Kuri, de Querétaro, y Tere Jiménez, de Aguascalientes, confirmaron su asistencia al mensaje que brindará la presidenta Claudia Sheinbaum en la Plaza de la Constitución.

A través de su cuenta de X, Kuri reveló que decidió responder a la convocatoria para acompañar a la mandataria porque es “panista”, pero también “mexicano”, argumentando que “solo con unidad nacional” se podrán superar los desafíos, en medio de la presión y las tensiones que vive el país.

Comentó que ese mismo día, por la mañana, asistirá al Consejo Nacional de su partido para “aportar al proceso de reforma e inyectarle nueva energía y competitividad”.

Cabe destacar que, hasta el momento, aún no se confirma la asistencia de las gobernadoras panistas Maru Campos, de Chihuahua, y Libia García, de Guanajuato, al mitin encabezado por Sheinbaum.

En contraste con la postura de Kuri, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que el Comité del partido no se presentará el domingo en el Zócalo para el mensaje que dará la mandataria.

“Primer no sabemos cuál es la estrategia y por ello no podemos apoyar lo que desconocemos, no sabemos lo que va a suceder el día domingo en el Zócalo, no se sabe qué se va a presentar, que se va decir, y lo único que hemos visto en los últimos 30 días es un gobierno pasmado, que no sabe, que no tiene dirección”, criticó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, confirmó su asistencia al evento y aseguró que apoyará las decisiones de la presidenta ante los aranceles impuestos por la administración Trump.

““El domingo por supuesto que vamos a acudir al llamado de la presidenta, ya se citó a los gobernadores, nos están citando una hora antes, yo creo que es para que nos den a conocer las medidas, y salir juntos”, señaló García Sepúlveda.

Con información de Quadratín.