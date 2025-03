Efectos de aranceles de Trump a México: Alertan riesgos en empleos e industria de autopartes

El Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (INDEX) alertó sobre los graves riesgos económicos y laborales que representa la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles del 25 por ciento a las importaciones de México y Canadá, medida que entró en vigor este martes tras expirar la pausa de un mes concedida por el presidente estadounidense.

INDEX rechazó por completo esta medida y expresó su respaldo al Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como al sector industrial y empresarial del país.

La organización advirtió que esta decisión no solo desprotege miles de empleos, sino que también desequilibra las cadenas de suministro y genera incertidumbre en un momento clave para la relocalización empresarial en la región.

“Vivimos momentos cruciales para Norteamérica. Gran parte del futuro de la relación bilateral y trilateral depende del buen entendimiento, ya que en ello está en juego el bienestar de miles de empresas, millones de trabajadores y miles de millones de dólares en inversiones”, señaló INDEX en un comunicado.

La organización, que representa a 18 asociaciones, subrayó que esta imposición de aranceles pone en riesgo subsectores clave como autopartes, bienes electrónicos sofisticados, maquinaria y dispositivos médicos, los cuales han sido punta de lanza en el desarrollo de manufacturas especializadas y generadores de empleo formal en México.

INDEX interpretó esta medida en el contexto del primer Mensaje a la Nación del presidente estadounidense, donde se espera que hable directamente a sus bases y dé seguimiento a sus promesas de campaña. Sin embargo, la organización reiteró su compromiso con el diálogo y con la búsqueda de soluciones que permitan restablecer las condiciones pactadas en el T-MEC.

Por su parte, el sector patronal nacional sugiere hacer valer los mecanismos establecidos en el acuerdo comercial, T-MEC, para impugnar la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a las importaciones desde México y cualquier respuesta en igual dirección por parte del gobierno mexicano, deberá fundamentarse con un análisis a fin de evitar daños colaterales a la industria del país, señaló Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana lamentamos esta determinación, ya que contradice los principios del T-MEC y genera incertidumbre en los sectores productivos…Instamos al gobierno de México a adoptar una postura firme y a hacer uso de los mecanismos establecidos en el T-MEC para impugnar esta medida arbitraria”, señaló.

“Nadie busca guerra comercial con EU”: Prevén impacto sector de autopartes

La Industria Nacional de Autopartes (INA) advirtió que la imposición de aranceles del 25 por ciento a productos mexicanos que se exporten hacia Estados Unidos, como parte de las políticas comerciales del gobierno de Donald Trump, impactarán en sobrecostos para la industria por más de 30 mil millones de dólares anuales.

Gabriel Padilla, director general de la INA dijo en conferencia de prensa que la política arancelaria del gobierno de Trump “es irracional y severa”, lo cual podría impactar en las exportaciones y en la industria automotriz con mayores cotos y desaceleración en la inversión.

“Es un golpe irracional y muy severo a la estabilidad de la región de América. Estamos hablando de un clima y un escenario muy probable de sobrecostos en la producción que difícilmente la industria en México y en EU pueda absorber, estamos hablando de que sería una presión de generación de cerca de 30 mil millones anuales de impacto de valor adicional en insumos que utiliza la industria terminal en EU, afectando los precios al consumidor”, dijo.

Destacó que esto tendrá efecto en el costo final de los autos en EU que elevaría su valor entre los 3 mil y 5 mil dólares más. El directivo insistió en que la respuesta con más aranceles no será positiva para la industria y la región, por lo que buscarán con sus contrapartes en EU y Canadá soluciones para mitigar estos efectos arancelarios aplicables a partir de este 4 de marzo.

“Nadie busca una guerra comercial, la industria no está pidiendo una guerra comercial con EU, por el contrario queremos fortalecer la integración, queremos que en el marco del T-MEC tenemos un tratado y tenemos reglas del juego establecidas, valdría la pena entrarle ya a la revisión y no esperamos al 2026 para profundizar nuestra integración con la región y no agotar el diálogo”, insistió.

México es el principal proveedor de autopartes de Estados Unidos. Solo de enero a octubre del año pasado, el valor de las exportaciones de autopartes alcanzó los 90 mil 900 millones de dólares de los cuales el 88 por ciento fueron para EU. Además el 74 por ciento de los insumos directos e indirectos involucrados en los vehículos fabricados en México provienen de EU.

La INA proyecta que para este año la el valor de la producción de autopartes alcance los 127 mil 022 millones de dólares, lo cual representaría un crecimiento del 3.3 por ciento. Sin embargo si llega a prevalecer la aplicación de aranceles por más tiempo, el crecimiento de este año podría llegar a ser sólo del 1.5 por ciento.

Por otro lado, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) dijo a El Financiero que aún se encuentran analizando la situación y esperan definir su postura y acciones lo antes posible. Además el gobierno mexicano adelantó que presentará el próximo domingo su ‘Plan B’ con medidas arancelarias y no arancelarias en represalia a los aranceles de Trump.

Aranceles impactarán a 90% de exportaciones mexicanas de TI

La entrada en vigor a primera hora de este martes de los aranceles del 25 por ciento sobre los productos que México exporte hacia Estados Unidos impactará en la industria de Tecnologías de la Información (TI), toda vez que 90 por ciento del envío de mercancías de este sector van hacia el país liderado por el presidente Donald Trump.

“Con la medida arancelaria del presidente Trump el impacto a la industria de TI es sustancial si consideramos que buena parte de las exportaciones se van hacia Estados Unidos”, indicó Sofía Pérez Gasque, directora general de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI).

De acuerdo con un estudio realizado por la Consultora IDC, México ya superó a China y Taiwán como el mayor proveedor de productos de tecnología avanzada para el mercado estadounidense; de hecho, 90 por ciento de las exportaciones de TI van hacia Estados Unidos.

El segundo socio comercial de México en materia de TI es Europa, particularmente España, Reino Unido y Alemania; sin embargo, en 2023 las exportaciones apenas representaron el 4 por ciento. Le sigue Canadá, con el 3 por ciento de las exportaciones y el resto va hacia América Latina.

“Hay diferentes productos que están involucrados en el sector de TI y que se van a ver afectados por los aranceles del 25 por ciento, tenemos desde lo más básico que son los procesadores, hasta hardware de teléfonos, computadoras y servidores”, sostuvo la ejecutiva.

Sin embargo, explicó que una de las industrias más afectadas será la automotriz, ya que los sistemas de hardware que se utilizan en dicho sector son ensamblados por la industria mexicana de TI para ser exportados hacia Estados Unidos, donde integran el software que habilita el funcionamiento de los automóviles.

Con lo anterior, la AMITI prevé que las medidas que entraron en vigor este 4 de marzo de 2025 no sólo afecten a México, sino también a Estados Unidos, ya que, sostuvo, los consumidores de ese país tendrán un aumento de gasto promedio anual de entre los 2 mil 500 y 4 mil 300 dólares.

Buscan reunión con empresas de EU y Canadá

Con la finalidad de contener el impacto para la industria de Tecnologías de la Información, la AMITI sostendrá una reunión con empresarios de Estados Unidos y Canadá para establecer nuevas estrategias comerciales.

“En abril vamos a hacer una visita con nuestras contrapartes de Estados Unidos y Canadá para establecer mejores relaciones y para determinar realmente cuáles van a ser los impactos que vamos a tener con la medida del presidente Trump”, adelantó Pérez Gasque.

Incluso, dijo que esta semana sostendrán una reunión con el gobierno de México para analizar los capítulos del Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que se van a modificar con la entrada en vigor de los aranceles.

Con información de Héctor Usla, Fernando Navarrete, Leticia Hernández y Christopher Calderón.