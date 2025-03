Victoria para Trump: BlackRock compra puertos del Canal de Panamá

CK Hutchison Holdings Ltd., el conglomerado con sede en Hong Kong, acordó vender el control de una unidad que opera puertos cerca del Canal de Panamá tras la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para limitar los intereses chinos en la región.

El acuerdo fue alcanzado junto con un convenio preliminar para que un consorcio liderado por BlackRock Inc. adquiera unidades que poseen el 80 por ciento del grupo Hutchison Ports, que opera 43 puertos en 23 países, según informó la compañía en un comunicado este martes.

BlackRock compra puertos del Canal de Panamá

BlackRock Inc. y su unidad Global Infrastructure Partners, junto con la división de puertos de Mediterranean Shipping Co., también adquirirán el 90 por ciento de Panama Ports Co., que opera las dos entradas en Balboa y Cristóbal.

CK Hutchison dijo que recibiría ingresos en efectivo de aproximadamente 19 mil millones de dólares por la operación.

Además, la empresa se libera de un gran problema, ya que el gobierno de Panamá había considerado la posibilidad de cancelar el contrato de la compañía para operar los puertos, según informó Bloomberg el mes pasado. También se había iniciado una auditoría sobre el contrato.

“Hutchison pudo prever lo que se avecinaba: que estratégicamente era mejor tanto para ellos como para Panamá, perseguir sus intereses en otro lugar”, dijo Evan Ellis, profesor de investigación sobre América Latina en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos.

El acuerdo también podría aliviar la presión sobre el presidente panameño José Raúl Mulino, quien ha estado tratando de resistir los intereses de Trump sobre el control del Canal de Panamá, que fue transferido al gobierno local en 1999.

Trump acusó que China tomó el control del Canal de Panamá

Trump ha argumentado, sin pruebas, que China ha tomado control de la vía fluvial y que Estados Unidos estaba pagando demasiado por el paso de barcos gubernamentales.

“Es positivo en la medida en que ayuda a Mulino a disminuir la presencia china en Panamá y a apaciguar a Trump”, dijo Risa Grais-Targow, directora para América Latina en Eurasia Group.

La Casa Blanca y la oficina presidencial de Panamá no emitieron comentarios inmediatos. Según una persona familiarizada con el asunto, la administración Trump y miembros del Congreso de Estados Unidos fueron informados sobre el acuerdo.

¿Qué empresa operaba los puertos del Canal de Panamá?

Hutchison ha operado los puertos en Balboa y Cristóbal bajo una concesión firmada inicialmente en 1997 y, en 2021, extendida hasta 2047.

La adquisición de los puertos del Canal de Panamá requerirá la aprobación del gobierno, según BlackRock.

La transacción representa el mayor acuerdo de infraestructura en la historia de BlackRock tras la adquisición de la especialista en infraestructura GIP el año pasado, como parte de su expansión hacia mercados privados.

Las acciones de BlackRock cayeron un 3.1 por ciento, cotizando a 936.66 dólares a las 10:45 de la mañana en Nueva York, afectadas junto con el resto del mercado por una escalada en la guerra comercial. Los recibos de depósito estadounidenses de CK Hutchison subieron un 6.2 por ciento, cotizando a 5.28 dólares.

“Este acuerdo es una poderosa ilustración de la plataforma combinada de BlackRock y GIP y de nuestra capacidad para ofrecer inversiones diferenciadas para nuestros clientes”, dijo Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, en un comunicado.

“Nos estamos convirtiendo cada vez más en la primera opción para socios que buscan capital paciente y a largo plazo”.