Jueza que ordenó bajar la reforma judicial dice a Sheinbaum: ‘Si no cumple, esto será una anarquía’

“Tenemos todos los jueces facultad para paralizar los actos”, así respondió Nancy Juárez, jueza del juzgado de Décimo Noveno de Distrito en Veracruz, al Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, el cual se niega a bajar la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF).

En entrevista, la juzgadora respondió a la presidenta Sheinbaum y aseguró que son totalmente falsos sus señalamientos sobre que no tiene la facultad de frenar la reforma judicial, ya que “una jueza no puede estar por encima del pueblo”.

“En México hay tres poderes, cada uno con distintas facultades. Una de las facultades del Poder Judicial que se establecen en la Constitución es la de conocer y resolver juicios de amparo contra actos de cualquier autoridad que viole derechos humanos”, reiteró en entrevista para Ciro Gómez Leyva.

Por esta razón, Nancy Juárez recalcó que si el Gobierno mexicano no acata las suspensiones que han concedido los jueces, se estaría violando el Estado de derecho y el país viviría una anarquía. “De no cumplirse (las suspensiones), se traduce en una anarquía en donde cada quien va a hacer lo que quiera y no se van a respetar las leyes”, sostuvo.

‘Estoy tranquila’: Jueza responde a denuncia de Sheinbaum por ordenar bajar la reforma judicial

Ante la queja que podría interponer la presidenta Claudia Sheinbaum en su contra por ordenar bajar la reforma judicial del DOF, la jueza Nancy Juárez aseguró que está tranquila porque actuó conforme a la ley.

“Es un riesgo que corremos todos los juzgadores por ser independientes al tomar nuestras decisiones. Me siento tranquila porque mi actuación, como lo ha sido desde hace 14 años que protesté como jueza de Distrito, se encuentra ajustada al marco legal”, añadió.

Ante esto, recordó que el Gobierno federal no ha interpuesto, hasta el momento, ningún recurso legal en contra de las suspensiones, por lo que sus resoluciones están firmes: “Dentro del juicio de amparo, no hay ningún recurso planteado por ellos y en ese sentido tendrían que cumplir esa suspensión, acatar o bajar del Diario Oficial esa publicación”.

Y advirtió que ella tiene la facultad de presentar una denuncia ante el Ministerio Público federal en contra de las autoridades correspondientes por desacatar la orden que giró en contra de dicha reforma.

“Yo tendré que llegarles, efectivamente, esa denuncia con las pruebas necesarias que en este caso es un incumplimiento a una orden judicial y ya corresponderá al Ministerio Público, con la facultad que tiene, continuar el procedimiento para llegar a una sanción”, concluyó.