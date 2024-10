‘La jueza se está extralimitando’: Sheinbaum insiste en que no retirará la reforma judicial del DOF

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acusó a la jueza que ordenó quitar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la publicación de la reforma al Poder Judicial, de extralimitarse de sus funciones.

En un evento en Campeche, la presidenta dijo que la orden de la jueza se dio por un amparo, pero que por ley no se puede acatar dicha resolución.

“Hoy en la mañana estaba leyendo la Ley de Amparo, y en el artículo 61 dice que la Ley de Amparo claramente no puede incidir cuando hay reformas constitucionales; o sea, la jueza se está extralimitando”, aseguró.

Sheinbaum resaltó que no bajará la publicación del Diario Oficial de la Federación sobre la reforma judicial que se difundió el pasado 15 de septiembre.

“Por eso, dijimos: el pueblo de México eligió a sus gobernantes, a sus diputados, a sus senadores, quiere elegir a jueces, magistrados y ministros, y no vamos a bajar esa publicación porque la jueza no está en su derecho”, aseveró.

Reiteró que el próximo 1 de junio del 2025 se realizarán las elecciones para elegir a los jueces y magistrados del Poder Judicial, como lo establece la reforma.

“Esa fue la voluntad y la decisión del pueblo, por eso cambió la Constitución”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre retirar la reforma judicial?

Claudia Sheinbaum anunció el viernes 18 de octubre que denunciará a la jueza Nancy Juárez por ordenarle el jueves “sin sustento jurídico” que revoque la promulgación de la reforma para elegir por voto popular al Poder Judicial o afrontar hasta nueve años de cárcel.

“No vamos a bajar la publicación, número uno. Y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta jueza ante el Consejo de la Judicatura”, manifestó Sheinbaum en su conferencia matutina.

La mandataria rechazó el fallo de la jueza del Décimo Noveno de Distrito en Veracruz, quien el jueves le ordenó eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional al Poder Judicial, que promulgó el 15 de septiembre el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

El fallo estableció un plazo de 24 horas para Sheinbaum y el director del DOF, Alejandro López, o, de lo contrario, afrontar una pena de tres a nueve años de prisión, una multa, y la destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo.

Pero la mandataria respondió que “la jueza no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación”, que instaura a partir de 2025 la elección popular de todos los jueces, magistrados y la Suprema Corte.

“Primero, porque no tienen ninguna atribución, porque una jueza no está por encima del pueblo de México y, segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo”, remarcó.

El Congreso y el Ejecutivo han ignorado los amparos que han presentado los trabajadores del Poder Judicial y los jueces desde la votación de la reforma judicial, al argumentar que no tienen atribuciones para detener una modificación constitucional.

Con información de EFE