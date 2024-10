¿Quién es Nancy Juárez, jueza que ‘reto’ a Sheinbaum y le ordenó eliminar reforma judicial del DOF?

Luego de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, se han interpuesto varios recursos jurídicos para evitar que se ponga en marcha.

El más reciente fue el dado a conocer el jueves 17 de octubre, por la jueza Nancy Juárez Salas, quien ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum eliminar el Diario Oficial de la Federación (DOF) el documento.

A través del amparo 823/2024, la titular del Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, resaltó que las autoridades no cumplieron con la orden que dio a finales de septiembre para revertir la promulgación de estos cambios a la ley.

Se señala al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ya que ignoró un freno judicial previo con el que la juzgadora indicó el 12 de septiembre que esta reforma no podía ser publicada en el DOF, algo que sucedió tres días después.

En respuesta, Claudia Sheinbaum informó en su conferencia matutina que el Gobierno de México demandará a Nancy Juárez y además, Ernestina Godoy, Consejera Jurídica, informó que la reforma al Poder Judicial no se eliminará del DOF.

“No vamos a bajar la publicación, y número dos, vamos a hacer una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad”, dijo Sheinbaum este viernes 18 de octubre.

#EnLaMañanera | Ernestina Godoy, consejera Jurídica de Presidencia, señala improcedente la eliminación de la #ReformaAlPoderJudicial en el Diario Oficial de la Federación: “jurídicamente no tiene sustento”; se denunciará a la jueza por actuar por encima de su jurisdicción. pic.twitter.com/t29O3NBXju — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) October 18, 2024

Ella es Nancy Juárez, la jueza que ‘enfrentó' a Sheinbaum por la reforma al Poder Judicial

Según el sitio web del Consejo de la Judicatura Federal, Juárez Salas estudió derecho en la Universidad Tecnológica de México. Se recibió en 1997 y su número de cédula profesional es 2586948.

Detalla además que ha sido docente en el Instituto de la Judicatura Federal, con la asignatura: Taller para la Elaboración de una Sentencia de Amparo Indirecto (Primera y Segunda Instancias) y Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación.

Otros cargos públicos que ha tenido son oficial judicial y actuaria judicial en el juzgado primero de distrito en materia penal en el entonces Distrito Federal; además, actuaria Judicial y Secretaria, Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz.