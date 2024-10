Morena respalda a Sheinbaum: Exige al CJF ‘actuar’ contra abusos de jueces por reforma judicial

Morena, que lidera Luisa Alcalde, exigió este sábado 19 de octubre al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ‘actuar’ contra los abusos de jueces que han emitido fallos y amparos que ordenan que la reforma al Poder Judicial no se implante en el país, luego de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

A través de un desplegado, gobernadores y gobernadoras de la 4T respaldaron a la presidenta Claudia Sheinbaum en su intercambio con la jueza Nancy Juárez que le ordenó eliminar la publicación de la reforma judicial en el DOF.

“Exigimos al CJF actuar contra estos abusos que hoy amenazan la democracia y a nuestra Constitución”, indicó el partido en una publicación en la red social X.

Los mandatarios locales de la coalición que integran Morena, el Partido del Trabajo y el Verde expresaron su firme oposición a los amparos ilegales de jueces del Poder Judicial que intentan socavar las reformas constitucionales apoyadas” por el pueblo.

“Manifestamos públicamente nuestra indignación a la reiterada intención de conceder amparos ilegales e improcedentes de jueces del Poder Judicial Federal, alejados de sus atribuciones y violando preceptos constitucionales y leyes fundamentales”, indicaron.

Alertaron que jueces y magistrados buscan sustituir al Poder Legislativo, con el ánimo de detener reformas constitucionales. Agregaron que el artículo 61 de la Ley de Amparo establece los casos de improcedencia:

“Art. 61. El juicio de amparo es improcedente: I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Señalaron que quienes contravienen lo que estipula la ley, ostentando atribuciones que la misma no les concede, la violan flagrantemente; y aún más, cuando se trata de jueces.

“Los juzgadores se extralimitan al omitir que NO se puede otorgar una suspensión definitiva en contra de la publicación de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación, ni se puede otorgar una medida cautelar en contra de la entrega de las listas de jueces al Senado porque se trata de hechos consumados”, indicaron en su comunicado conjunto.

Los gobernadores de la 4T indicaron que respaldan a la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que la jueza Nancy Juárez le ordenó bajar la publicación de la reforma del DOF.

¿Qué pasó entre Sheinbaum y la jueza Nancy Juárez?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el viernes que denunciará a la jueza Nancy Juárez por ordenarle el jueves “sin sustento jurídico” que revoque la promulgación de la reforma para elegir por voto popular al Poder Judicial o afrontar hasta nueve años de cárcel.

“No vamos a bajar la publicación, número uno. Y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta jueza ante el Consejo de la Judicatura”, manifestó Sheinbaum en su conferencia matutina.

La mandataria rechazó el fallo de la jueza del Décimo Noveno de Distrito en Veracruz, quien el jueves le ordenó eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional al Poder Judicial, que promulgó el 15 de septiembre el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

El fallo estableció un plazo de 24 horas para Sheinbaum y el director del DOF, Alejandro López, o, de lo contrario, afrontar una pena de tres a nueve años de prisión, una multa, y la destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo.

Pero la mandataria respondió que “la jueza no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación”, que instaura a partir de 2025 la elección popular de todos los jueces, magistrados y la Suprema Corte.

“Primero, porque no tienen ninguna atribución, porque una jueza no está por encima del pueblo de México y, segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo”, remarcó.

Con información de EFE