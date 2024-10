Discurso completo de Claudia Sheinbaum en el Zócalo: Estos son sus 100 compromisos de gobierno

Este 1 de octubre, Claudia Sheinbaum Pardo ha hecho historia al asumir oficialmente como la primera mujer presidenta de México, no sin antes agradecer a su antecesor Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y prometer la continuidad de la llamada Cuarta Transformación en su nuevo gobierno.

Sheinbaum tuvo una intensa jornada este martes que transcurrió entre su toma de protesta ante el Congreso de la Unión hasta el evento masivo en el Zócalo en el que delineó sus 100 compromisos prioritarios para el sexenio 2024-2030. La hoy mandataria se dirigió por primera vez al país como presidenta constitucional, destacando su proyecto de nación para los próximos 6 años.

Gracias a todas y todos por los abrazos, la alegría de esta mañana, por este Zócalo lleno. El pueblo de México es grandioso y generoso. No les voy a defraudar. Amor con amor se paga. pic.twitter.com/NaayzwEEjc — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 2, 2024

Discurso íntegro de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo

PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Amigas, amigos:

El día de hoy inicia el Segundo Piso de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Sabemos que hay la primera transformación, la Independencia; la segunda, la Reforma; la tercera, la Revolución mexicana; y la cuarta, iniciada por el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Como decimos en este Zócalo: ¡Es…!

VOCES A CORO: ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor

PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Allá en tu casa, compañero Andrés Manuel, siempre estás en el corazón del pueblo de México.

¿Y qué significa el Segundo Piso de la Cuarta Transformación?

Significa mantener nuestros principios, nuestras causas, las que dieron origen a nuestro movimiento. Vamos a gobernar con los principios de la Cuarta Transformación: por el bien de todos….

VOCES A CORO: ¡Primero los pobres!

PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: No puede haber gobierno rico…

VOCES A CORO: ¡Con pueblo pobre!

PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Con el pueblo, todo; sin el pueblo…

VOCES A CORO: ¡Nada!

PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Además, como ya saben, vamos a mantener todos los programas del presidente.

El día de hoy también —y digo presidente porque es el mejor presidente que ha tenido nuestro país—, el día de hoy, además, el segundo piso significa, como lo mencioné en el Congreso, un paso más. Por primera vez, no en 200 años, por lo menos en 503 años, no había habido una mujer presidenta de México. Y como siempre decimos, no llego sola, llegamos todas las mujeres de México.

Pido un poco de su paciencia. Así como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, quiero hacer con ustedes los 100 puntos de compromiso de los próximos seis años del Segundo Piso de la Cuarta Transformación:

Uno. Gobernaremos con la obligada división entre el poder económico y el poder político. Nunca nos someteremos a intereses económicos, políticos o extranjeros, siempre trabajaremos por el interés supremo del pueblo y de la nación.

Dos. Gobernaremos teniendo como sustento el Humanismo Mexicano, que se nutre de dos pilares: la esencia de los pueblos originarios y también la fecunda historia de México.

Tres. Seremos un gobierno sensible y cercano a la gente, de territorio, no de escritorio. Seguiré visitando todos los estados de la República los fines de semana: viernes, sábado y domingo.

A partir de mañana reinician las mañaneras del pueblo. En esta ocasión vamos a iniciar a las 7:30 de la mañana de la mañana, les vamos a dar media hora.

Cuatro. Garantizaremos todas las libertades: la de expresión, de prensa, de reunión, de movilización. La libertad es un principio democrático. Se respetarán los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo de México.

Cinco. Respetaremos y garantizaremos la diversidad religiosa, política, social, cultural y sexual de nuestra sociedad. Combatiremos cualquier forma de discriminación. No al racismo, no al clasismo y no al machismo.

Seis. La política exterior seguirá los principios constitucionales de la libre autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias. Nos corresponde siempre defender la grandeza de México y promover relaciones de respeto, nunca de subordinación. Somos un país libre, democrático, soberano, independiente; somos un gran país con un pueblo maravilloso, honesto y trabajador. Andrés Manuel López Obrador le devolvió la dignidad a nuestro pueblo y nunca nadie se la podrá arrebatar.

Siete. Nuestros paisanos son héroes y heroínas de la patria; no sólo ayudan a la economía de nuestro país, sino que también son pilar de la economía de Estados Unidos. Siempre estaremos agradecidos y admirados por su trabajo, por el apoyo que les dan a sus familias cada mes; por ello, siempre les defenderemos. Le he encargado al secretario de Relaciones Exteriores que su principal tarea sea atender, en los consulados que están en los Estados Unidos y otros países, a nuestros paisanos y paisanas con dignidad.

Ocho. Ya se aprobó la reforma judicial. En unos días, en unos días el Senado de la República va a emitir la convocatoria, porque la elección es en junio del 2025. Como lo dije en el Congreso, lo que queremos es más independencia y autonomía del Poder Judicial, erradicar la corrupción. Además, ya el Ejecutivo se elige democráticamente, el Legislativo se elige democráticamente; ahora le toca al Poder Judicial ser elegido democráticamente. Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada.

Nueve. Seguiremos trabajando con los familiares para alcanzar la verdad y la justicia hasta encontrar a todos los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa.

10. En su momento impulsaremos la reforma constitucional al sistema electoral, que fortalezca la democracia participativa, la revocación de mandato, la decisión del pueblo a través de las consultas y la reducción del costo de las elecciones al pueblo. En 2027 me someteré a revocación de mandato, como lo establece la Constitución.

11. A ver qué les parece esta, enviaremos una iniciativa de reforma constitucional para recuperar el principio democrático de no reelección, para que a partir del 2030 ningún puesto de elección popular pueda ser reelecto. Tengo otras: ni presidentes municipales, ni senadores, ni diputados. Impulsaremos la prohibición de suceder a un familiar directo en los cargos de elección popular, no al nepotismo.

12. Encabezaremos un gobierno honesto, honrado, sin influyentismos ni nepotismos, corrupción o impunidad. La Secretaría de la Función Pública —y tiene a una mujer íntegra— se convierte en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Quienes nos conocen saben que somos implacables contra cualquier acto de corrupción. No va a regresar el régimen de corrupción y de privilegios, nuestra guía será siempre la honradez y la honestidad.

13. No regresará el modelo neoliberal que tanto daño le hizo a México, se mantendrá la economía moral y el Humanismo Mexicano.

14. No regresará el avión presidencial, tampoco el Estado Mayor Presidencial; ni tampoco viviré en Los Pinos, vamos a vivir acá, en Palacio Nacional. Vamos a mantener la austeridad república, la disciplina financiera y fiscal; continuará un gobierno sin lujos y sin privilegios. Está por aprobarse la reforma constitucional, ahí se la encargamos a los diputados y senadores para que ahora sí nadie gane más que la presidenta de la República.

15. Respetaremos la autonomía del Banco de México y mantendremos un equilibro razonable entre deuda y producto interno bruto. Seguiremos financiando el desarrollo con la política de austeridad republicana.

16. Apoyaremos la economía popular. No va a aumentar, como lo hizo el presidente López Obrador en los últimos seis años, no aumentará la gasolina, ni el diésel, ni la electricidad, ni el gas doméstico por encima de la inflación; tampoco aumentará la canasta básica. No van a regresar los gasolinazos.

17. Vamos a facilitar el acceso al pago de impuestos, trámites y servicios. Crearemos el programa de reducción y digitalización de trámites más grande de nuestra historia; que viajen los papeles en línea, no que hagan filas las personas. República fraterna.

18. Estamos saldando las dudas históricas que teníamos con los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas. Se aprobó por unanimidad en el Congreso los derechos plenos de los pueblos indígenas y afromexicanos; nos va a tocar a nosotros hacerlo realidad. Van a continuar los planes de justicia para todos los pueblos; igualmente, promoveremos los derechos culturales y las lenguas originarias. Aquí están las mujeres indígenas, que son las que siempre llevan la lengua madre.

19. Vamos a garantizar todos los Programas de Bienestar del presidente López Obrador. Además, también están por aprobarse en el Congreso para que pasen a la Constitución. Vamos a mencionarlos:

Pensión universal para los adultos mayores; pensión a personas con discapacidad; becas ‘Benito Juárez’ para estudiantes de preparatoria pública; becas a estudiantes de escasos recursos;Sembrando Vida; Jóvenes Construyendo el Futuro; Producción y Pesca para el Bienestar; Fertilizantes Gratuitos; Precios de Garantía; La Escuela es Nuestra y La Clínica es Nuestra. Todos los vamos a mantener.

20. Todas las mujeres de 60 a 64 años recibirán un apoyo bimestral. Estense pendientes porque este mes ya inicia la inscripción, que la van a hacer nuestros compañeros servidores de la nación, que van a estar en plazas públicas inscribiendo a todas las mujeres. Vamos a iniciar con mujeres de 63 y 64 años de edad, para después ir avanzando.

21. Como me comprometí, todas y todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria pública tendrán su beca, todos. Si van en escuela pública, también, este mes inicia la inscripción en todas las secundarias públicas, en 2025 vamos a iniciar con los estudiantes de secundaria.

22. Este octubre también iniciaremos con el programa de atención a la salud casa por casa a los adultos mayores. Para ello, los servidores de la nación tocarán puerta por puerta en todas las casas de los adultos mayores; les harán un cuestionario para conocer su situación de salud. Y en enero vamos a contratar más de 20 mil enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, para que sea una realidad la atención a la salud casa por casa de todos los adultos mayores.

23. Vamos a fortalecer el Banco del Bienestar; el Banco del Bienestar es el banco del pueblo de México. También, Financiera para el Bienestar, que facilita las remesas sin cobrar comisiones y otorga créditos a la palabra.

Este es un nuevo programa para las mujeres indígenas: llevaremos apoyo a todas las mujeres indígenas artesanas de todo el país y tendremos un esquema de comercialización a precios justos de huipiles, textiles, alfarería y todas las maravillas que realizan las artesanas, que son raíz cultural de México.

25. Apoyaremos la iniciativa para establecer en la Constitución el maltrato a los animales.

República educadora, humanista y científica:

26. Continuará el modelo educativo de La Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto gratuitos.

27. El magisterio nacional seguirá siendo reconocido por su noble tarea. Con esto en mente, vamos a por fin a desaparecer la Usicamm y vamos a trabajar conjuntamente en un nuevo sistema de contratación, promoción y permanencia que garantice los derechos laborales y el derecho a la educación.

28. Seguirá el programa La Escuela es Nuestra y ahora lo llevaremos a la educación media superior.

29. El horario de las escuelas primarias se irá extendiendo gradualmente para enseñar educación física y artística.

30. Haremos de las escuelas públicas espacios de prevención de la salud, incluyendo salud mental, prevención de las adicciones, salud bucal. Y el programa Visualiza tus Sueños, que consiste en exámenes de la vista y lentes gratuitos a todos los niños que los necesiten.

31. Vamos a fortalecer las preparatorias públicas, la educación media superior. El objetivo es que todos los que salen de secundaria tengan un espacio para continuar con sus estudios y que no abandonen la escuela. Ya tienen becas todos los estudiantes de preparatoria, pero vamos a hacer más preparatorias en todo el país. En campaña decía: ¿qué es mejor, que los adolescentes estén en la calle o en la escuela? En la escuela, evidentemente. Por eso, queremos a todos los jóvenes en la escuela. Y vamos a ampliar la educación superior, vamos a consolidar las Universidades ‘Benito Juárez’ y hacer nacionales las universidades que hicimos en la ciudad: la ‘Rosario Castellanos’ y la Universidad de la Salud, las vamos a llevar a todo el país; el objetivo es aumentar en al menos 300 mil espacios más en universidades. Además, en la Zona Metropolitana del Valle de México va a desaparecer el examen del Comipems; que vayan a la escuela que les queda más cerca de su casa.

33. Haremos de México una potencia científica y de la innovación. Para ello, apoyaremos las ciencias básicas, naturales y las humanidades.

34. Las mexicanas y mexicanos tenemos creatividad, empeño y capacidad de sobra. Vamos a lanzar el Programa de Desarrollo Tecnológico para la Innovación. Les doy algunos ejemplos que ya hemos estado trabajando: produciremos el Olinia, que significa ‘moverse’ en náhuatl, un pequeño auto de acceso popular 100 por ciento eléctrico, 100 por ciento diseñado por jóvenes mexicanos y mexicanas, y ensamblado totalmente en nuestro país.

Consolidaremos el Programa Espacial Mexicano y pondremos en órbita un satélite propio que nos permita ampliar la conectividad de todas las personas. Nos integraremos a la cadena de producción de semiconductores, pero también los desarrollaremos en el país.

Pondremos en marcha la producción del litio con desarrollo tecnológico propio. Crearemos una fábrica de software público y un centro de ciberseguridad e inteligencia artificial. Las soluciones tecnológicas de todo el gobierno serán hechas en casa por jóvenes profesionistas mexicanos y mexicanas.

Produciremos drones de bajo costo y alta eficiencia, equipos de telecomunicaciones cifrados, equipos de diagnóstico y monitoreo de enfermedades y tecnologías para el ahorro del agua y la energía. Será tecnología hecha en México por mexicanas y por mexicanos.

35. Todos a ponernos la pila y a terminar con la vida sedentaria. Apoyaremos el deporte comunitario, impulsaremos Semilleros Deportivos y a los deportistas de alto rendimiento.

República cultural y lectora:

36. ¿Ya se cansaron? ¿Vamos bien? Treinta y seis, crearemos el sistema más ambicioso de educación y creación artística formal y comunitaria, a consolidar las escuelas del INBAL y a promover la educación artística en las escuelas. Por cada escuela pública formaremos una banda, un coro, una orquesta, un grupo de teatro, creación literaria y de artes plásticas, que tengan espacio de encuentro. Vamos a traerlos todos al Zócalo de la Ciudad de México para que puedan exponer su trabajo.

37. Garantizaremos las condiciones para que los artistas de México puedan desarrollar su actividad y reciban una remuneración justa.

38. Promoveremos el desarrollo y el acceso a la cultura en todos los ámbitos y disciplinas.

39. Impulsaremos, seguiremos impulsando la grandeza cultural y la recuperación de la memoria histórica de México. Eso ya inició y no lo vamos a dejar.

40. Haremos una república de lectores promoviendo círculos de lectura en todos los ámbitos educativos y laborales, creando más salas de lectura, redes de librerías, bibliotecas populares, ferias del libro, así como la producción de libros a muy bajo costo y bibliotecas digitales de libre acceso.

República sana:

41. Desde su nacimiento, todas y todos los mexicanos deben tener acceso a vacunas, cuidados preventivos, atención médica, estudios y laboratorios, cirugías y medicamentos gratuitos para hacer efectivo el derecho a la salud. Ya inició el presidente y todos los gobernadores que están aquí con nosotros, vamos a consolidar el IMSS-Bienestar como el mejor sistema de salud.

40. Fortaleceremos el programa de abasto y distribución de medicamentos. Este es nuevo, a mediados del 2025 iniciará el programa de Farmacias para el Bienestar, que estarán ubicadas junto a los Bancos del Bienestar, para distribuir de manera gratuita medicamentos básicos, principalmente para los adultos mayores. Vamos también a generar un sistema para que haya tomas de muestra de laboratorio en la gran mayoría de los centros de salud, eso va a ayudar mucho al diagnóstico.

43. Impulsaremos un programa de cuidados para los primeros mil días de vida. Acompañaremos a las mujeres embarazadas para que acudan a sus visitas prenatales; les daremos suplementos vitamínicos a los recién nacidos, sus tamizajes y promoveremos la lactancia materna.

44. Bueno, este es el que les comentaba, de ampliar en los centros de salud los exámenes de laboratorio. Por cierto, para la maestra Delfina, vamos a iniciar este programa en el Estado de México.

45. Seguirá el programa de modernización de la infraestructura y el equipamiento de hospitales y unidades de salud. Vamos a iniciar el 2025 con un programa amplio de cirugías; hay dos cirugías que nos van a permitir ayudar de manera muy importante, la de cataratas y la de rodilla, serán dos cirugías que serán masivas en todo el país.

46. En escuelas, centros de trabajo, espacios públicos habrá un programa educativo extenso para reducir obesidad, hipertensión y diabetes. Nada de seguir consumiendo productos chatarra.

47. El presidente Andrés Manuel López Obrador nos dejó una tarea, que en gran parte fue desarrollada por los ingenieros militares. Fíjense nada más, los siguientes meses vamos a inaugurar 16 unidades del IMSS-Bienestar, siete unidades del IMSS y cuatro unidades del Issste.

República con acceso a la vivienda:

48. Construiremos al menos un millón de viviendas durante todo el sexenio, una parte con el Infonavit y el Fovissste; y la otra, muy importante, para todos aquellos que no tienen seguridad social va a haber un programa de vivienda popular. Las y los jóvenes podrán rentar la vivienda y después de un tiempo poder adquirir la vivienda. Además, vamos a dar 450 mil créditos a bajo costo para mejoramiento de vivienda.

49. Llevaremos a cabo un programa masivo de escrituración de vivienda. Vamos a iniciar en Tijuana y en el Estado de México.

50. Este también va para la maestra Delfina, es que nos pidieron mucho en el Estado de México. En la zona oriente del Estado de México se llevará a cabo un proyecto sin precedentes, les voy a decir por qué. En la zona oriente del Estado de México —estamos hablando de Ecatepec, Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Texcoco, Los Reyes La Paz, Ixtapaluca, Chicoloapan y Ciudad Nezahualcóyotl— viven más de 10 millones de personas e históricamente hay un rezago de acceso al agua, de drenaje, de vivienda, de movilidad, así que vamos a ir para allá. Lo que les vamos a pedir es que nos juntemos todos los presidentes municipales, el gobierno del estado y el gobierno federal para hacer justicia al oriente del Estado de México.

República de y para las mujeres:

51. Haremos la primera Secretaría de las Mujeres. Pasado mañana, el 3 de octubre, enviaremos al Congreso de la Unión un paquete de reformas, algunas constitucionales, para que en el artículo 4º de la Constitución quede clara la igualdad sustantiva de las mujeres y también el derecho a una vida libre de todas las violencias.

Las reformas incluyen también mecanismos para no exista brecha salarial entre hombres y mujeres: a trabajo igual, salario igual, no más discriminación laboral; gabinetes paritarios en municipios y estados, por ley; Ley Olimpia y la Ley Contra la Violencia Vicaria; el establecimiento de la ley El Agresor Sale de Casa, para que sean los agresores los que dejen el hogar y no las mujeres y sus hijos; obligatoriedad de mujeres en todos los ministerios públicos; homologación del tipo penal de feminicidio en todas las entidades federativas, que nunca más a una mujer la responsabilicen por un asesinato, por un homicidio, por un feminicidio contra ella; obligatoriedad de fiscalías especializadas de feminicidios en todas las fiscalías de las 32 entidades de la República.

52. Fortaleceremos la garantía del acceso a la salud de las mujeres en todo su ciclo de vida, particularmente en lo que se refiere salud sexual y reproductiva.

53. Más de 150 mil mujeres serán reconocidas con sus derechos agrarios.

54. A cada mujer del país —en realidad, debería ser a todas y a todos los ciudadanos— se le entregará una cartilla de derechos y se generarán redes comunitarias de apoyo entre mujeres que denominaremos ‘cuidadoras de la patria’, para que ninguna mujer que enfrente un acto de discriminación o violencia se sienta sola y sea protegida por el Estado.

55. Con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el DIF empezaremos con el Sistema Nacional de Cuidados, que se hará de manera progresiva. Vamos a arrancar con Centros de Bienestar infantil para las más pobres: las jornaleras agrícolas y para las mujeres de la maquila; en particular, en Ciudad Juárez vamos a hacer justicia a las mujeres de Ciudad Juárez, justicia histórica.

República con trabajo y salario justo. ¿Ya se cansaron?:

56. Seguirá el aumento al salario mínimo en acuerdo con todos y con todas, ya lo escucharon. Se trata de llegar a 2.5 canastas básicas, actualmente está en 1.6 canastas básicas, tiene que ir aumentando progresivamente cada año.

57. Se aprobará la reforma a la Constitución para mejorar las pensiones, que en realidad ya son una realidad con el fondo de pensiones que dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

58. Vamos a aumentar progresivamente el salario mínimo de maestras y maestros de educación básica, de médicos, de enfermeras, enfermeros; de soldados, de miembros de la Guardia Nacional, de marinos, para que nadie de ellas y ellos gane menos que el salario medio del IMSS.

59. Este mes enviaremos la ley para garantizar la obligatoriedad de la seguridad social para las y los trabajadores repartidores de aplicaciones telefónicas.

60. Estoy segura que lo vamos a lograr. En acuerdo con las y los empleadores, iremos alcanzando paulatinamente en el sexenio la semana de 40 horas.

61. Tenemos el compromiso con los trabajadores de Altos Hornos de México de la región de Monclova, en Coahuila, de recuperar sus fuentes de trabajo. Continuaremos con el plan integral de rescate y justicia para los familiares de Pasta de Conchos y de El Pinabete.

República rural justa y soberana:

62. La soberanía alimentaria seguirá siendo el eje rector de nuestra política para el campo. Garantizaremos la autosuficiencia del maíz blanco libre de transgénicos, desde la producción hasta el consumo. Aseguraremos el abasto de maíz para el consumo humano. El objetivo, además, es lograr un verdadero acuerdo entre productores de maíz y de tortilla, queremos llegar a un precio justo de la tortilla en nuestro país; y sin maíz...

VOCES A CORO: ¡No hay país!

63. Garantizaremos seguridad social a los jornaleros agrícolas.

64. Recuperaremos la autosuficiencia del abasto de frijol apoyando a pequeños y medianos productores en Nayarit y en Zacatecas. Crearemos una empresa nacional de semillas que apoyará con este objetivo para producir semillas de alta calidad.

65. Acompañaremos los apoyos actuales con un nuevo programa que se llama Cosechando Soberanía, que implica asistencia agroecológica, financiamiento, sanidad vegetal y animal a pequeños productores de municipios rurales; con ello vamos a aumentar la producción de alimentos.

66. Segalmex se fusiona con Diconsa, que a su vez se convertirá en Alimentación para el Bienestar. Estará a cargo de llevar a cabo la compra a pequeños productores con Precios de Garantía y promover el comercio justo para la venta de miel, café, cacao y otros productos que se venderán en las Tiendas del Bienestar, que son el nuevo nombre, porque las vamos a ampliar de las tiendas Diconsa en todo el país.

Asimismo —les dije soberanía alimentaria—, para apoyar a Liconsa que promueve y provee de leche a millones de niñas y niños en todo el país abriremos una planta de pasteurización de leche en Campeche, una planta de secado de leche en Michoacán, y centros de acopio en Chihuahua y otros puntos de la República.

67. Implementaremos el plan especial para Campeche y Tabasco para aumentar la producción de arroz, leche y carne, garantizando la protección de la selva.

República soberana y con energía sustentable. ¿Ya se cansaron? Ahí vamos, ahí vamos:

68. El objetivo sigue siendo fortalecer a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas, estratégicas del Estado. Quedaron atrás los tiempos de las privatizaciones.

69. El objetivo fundamental de la producción de petróleo seguirá siendo el consumo nacional, no la exportación; para eso, el fortalecimiento de nuestras refinerías, este se limitará a una producción de 1.8 millones de barriles diarios.

Por razones ambientales y además de ahorro de energía, vamos a promover normas para que los vehículos que se vendan en México sean eficientes y que no tengan tanto consumo de gasolinas y diésel y se promueva la electromovilidad.

70. La Comisión Federal de Electricidad garantizará y reforzará la capacidad de transmisión, distribución de energía y de generación. Como lo dijimos, el Estado-CFE va a producir al menos el 54 por ciento de la generación y el 46 por ciento con generación privada. Así existe ahora, ahora así lo dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador y así va a continuar, porque es indispensable la soberanía energética.

71. Vamos a impulsar las energías renovables, el objetivo es que en 2030 tengan una participación del 45 por ciento.

72. En algunas ciudades del norte del país, donde la tarifa de verano es muy alta, pagan mucho los ciudadanos. Vamos a impulsar un programa de paneles fotovoltaicos para que tengan en su vivienda panel de energía solar, ayuden al medio ambiente y disminuyan su tarifa, su pago de electricidad.

73. Aumentaremos la producción nacional de petroquímicos y fertilizantes.

República próspera y conectada:

74. Se mantendrán los incentivos económicos en las franjas fronterizas, no van a cambiar.

75. Buscaremos la coordinación con Estados Unidos para la ampliación de los puentes transfronterizos, que son fundamentales.

76. Después de las privatizaciones de los ferrocarriles que se llevaron a cabo en el pasado, se recuperaron los trenes de pasajeros, el Tren Maya, el Interoceánico. Ya funciona el Tren Maya, ahora vamos a llevar el Tren Maya a Progreso, al puerto de Progreso, en Yucatán, y lo vamos a hacer el Tren Maya de carga.

Además, en el Interoceánico vamos a terminar la Línea K. Aquí está con nosotros todavía el presidente de Guatemala, un aplauso muy grande al presidente Arévalo. Va a llegar el Tren Interoceánico a la frontera y vamos a ayudar a Guatemala para que de ahí pueda seguir a Guatemala.

Además, ya lo dije, ya lo saben, vamos a seguir ampliando los trenes. Este fin de semana, el domingo, vamos a estar en Pachuca, bueno, en Hidalgo, vamos a dar el banderazo de salida del Tren México-Pachuca.

Vamos a hacer nuevas líneas de tren hacia el norte, se trata de tres mil kilómetros, ya lo dije; terminaremos el Buenavista-AIFA y a Pachuca y Tizayuca; también, Ciudad de México-Querétaro, pasando por el Estado de México; Querétaro-San Luis Potosí, Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo. Y por el otro lado, por el Pacífico, Querétaro-Guadalajara hasta Nogales pasando por Tepic, Mazatlán, Culiacán y Hermosillo; también, recuperaremos la histórica ruta México-Puebla-Veracruz del tren de pasajeros.

Miren, ya vamos en el 80, ya me salté por explicarlo así. Vamos a fortalecer también la carga en el transporte férreo.

81. Como una de las primeras acciones de nuestro gobierno —esta les va a gustar también aquí, a los gobernadores—, vamos a quitarles los baches a cuatro mil kilómetros de carreteras federales en todos los estados de la República, y vamos a continuar con este programa durante todo el sexenio.

82. Continuaremos con el Programa de Caminos Artesanales —vamos a seguir en Oaxaca, no nos vamos a ir de ahí, y en otros estados de la República—, permitiendo conectar las localidades más apartadas con las cabeceras municipales para Oaxaca y otros estados de la República, utilizando el trabajo de las comunidades. Miren, cuando estaba leyendo lo de los trenes me entusiasmé.

Pero quiero que le demos un aplauso muy grande a los ingenieros militares y a los marinos, que nos han ayudado tanto a construir trenes, carreteras, hospitales; nos van a seguir ayudando. Decía que seguiremos ampliando carreteras en todo el país; aquí van algunas. Si me faltan, ya en el sexenio las iremos mejorando:

En Baja California Sur mejoraremos la transpeninsular y el distribuidor vial para Los Cabos.

En Coahuila, modernización de la carretera 57.

En Michoacán, Uruapan-Zamora y Lázaro Cárdenas-Uruapan.

En Morelos, el circuito Tierra y Libertad y el distribuidor hacia la universidad.

Vamos a hacer la carretera Toluca a Zihuatanejo en su tramo de Tejupilco, en el Estado de México a Ciudad Altamirano.

Cuautla-Tlapa-Marquelia, Las Varas-San Blas y Puente Federación, en Nayarit.

Ampliación Colima-Manzanillo, Oaxaca-Tuxtepec.

En la costa del Pacífico seguiremos mejorando la carretera de Salina Cruz a Zihuatanejo.

Ampliación hacia Amozoc, Puebla, de la supercarretera.

En Quintana Roo, Corredor Turístico ‘Benito Juárez’-Isla Blanca.

De Tamazunchale, San Luis Potosí, a Huejutla, Pachuca.

De Ciudad Valles, San Luis Potosí, a Tampico Tamaulipas.

En Tabasco, Macuspana-Escárcega.

Sonora; ésta la tenemos que hacer, pase lo que pase: Bavispe-Nuevo Casas Grandes y Guaymas-Chihuahua.

En Veracruz: Tuxpan-Pánuco-Tampico-Paso del Toro-Tuxtla y Acayucan.

Me está viendo aquí el gobernador electo de Chiapas, pero todavía tenemos que ponernos de acuerdo para ver las carreteras de este maravilloso estado del sursureste de México.

Vamos a apoyar, también, con obras viales, en Colima, en Guanajuato, en Guerrero, en Sinaloa y en Veracruz.

85. México tiene todo para consolidarse como una potencia portuaria y de cabotaje. Con inversión pública y privada, además de consolidar Salina Cruz, se ampliarán los puertos de Punta Colonet, Punta Libertad y Guaymas, Sonora; Laguna de Cuyutlán, en Manzanillo; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Puerto Chiapas; Progreso, Yucatán; Ceiba Playa, Campeche; Tuxpan, Veracruz; Altamira; y Puerto del Norte, en Matamoros, Tamaulipas.

86. Vamos a fortalecer Mexicana de Aviación, la línea del pueblo de México. Entre 2025 y 2027 van a estar llegando diversos aviones, aeronaves para fortalecer la línea del pueblo.

87. Ampliaremos los aeropuertos de Tamuín, en San Luis Potosí; Tepic, Lázaro Cárdenas, Puerto Escondido, y la remodelación del Aeropuerto Internacional ‘Benito Juárez’, en la Ciudad de México.

¿Ya se cansaron? Ya merito.

88. En México el internet es un derecho. Se avanzó mucho con el presidente López Obrador. Ya viene la reforma constitucional en esta materia y vamos a seguir ampliando el acceso a internet para todas y todos.

89. Bienvenida la inversión privada y la relocalización de las empresas con innovación, buenos salarios, protección al medio ambiente y con contenido nacional. Este mes vamos a formar con diversas cámaras, empresarios y empresarias, el Consejo Nacional para el Desarrollo Nacional y la Relocalización. El objetivo es crear nuevos Polos de Bienestar y 100 nuevos parques industriales en todo el país.

90. Vamos a consolidar el Plan Sonora ampliando la generación eléctrica solar, la cadena productiva de litio, de cobre, de semiconductores y electromovilidad.

91. Vamos a impulsar un programa recordando al general Lázaro Cárdenas, que fue responsable del plan del río Balsas, vamos a impulsar un programa Balsas-Pacífico sur para los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Estado de México, para que las comunidades más pobres tengan desarrollo con Bienestar. Ah, estoy viendo a Clara. Vamos a hacer también los cablebuses de la ciudad, no se me ha olvidado.

República que protege el medio ambiente y sus recursos naturales:

92. Vamos a limpiar y a sanear los tres ríos más contaminados del país: el río Lerma Santiago, el río Tula y el río Atoyac.

93. Atenderemos integralmente con los estados la contaminación atmosférica de Monterrey, Guadalajara y de la Ciudad de México.

94. Construiremos en Tula-Hidalgo, ahí donde iba a ser el terreno de la refinería que nunca se hizo, ¿se acuerdan? Bueno, ahí, que ya está ese terreno, vamos a hacer un proyecto que le llamamos de economía circular’, es decir, ahí va a haber plantas de tratamiento de agua para sanear el río Tula, plantas reciclamiento de basura, de generación eléctrica con fuentes renovables que nos permitirá sanear este municipio de los más contaminados del país. Va a ser el primero, porque el objetivo es seguir en otros lugares de México.

95. Ya vamos a acabar. Construiremos al menos 10 plantas recicladoras de basura. Vamos a iniciar por Oaxaca.

96. Seguiremos reforestando y rescatando bosques, selvas, garantizando el cuidado del medio ambiente, nuestra biodiversidad y recursos naturales.

República con derecho al agua:

97. El acceso al agua será una prioridad de nuestro gobierno, por lo que arrancaremos este mismo mes un programa para ordenar las concesiones y la transmisión de derecho de agua. El agua es de la nación.

98. Vamos a tecnificar más de 200 mil hectáreas de riego, empezando con 13 distritos prioritarios: Baja California, Sinaloa, Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua, Hidalgo, Morelos, Coahuila, Durango y Tamaulipas.

99. Los principales proyectos estratégicos para garantizar el reciclamiento y el acceso humano al agua, ya iremos a los estados a anunciarlos, serán en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Colima, Guerrero, Durango, Coahuila, Guanajuato, Zacatecas, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz, Campeche y un programa especial que ya lo estamos desarrollando desde hace meses para la Zona Metropolitana del Valle de México. Vamos a garantizar el acceso al agua en el Valle de México y en Hidalgo.

Termino con esto, República segura y con justicia:

100. Garantizaremos la disminución de los delitos de alto impacto. No regresará la irresponsable guerra contra el narco, de Calderón que tanto daño le hizo a nuestro país. Nuestra convicción sigue siendo que la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Estamos consolidando la estrategia, que consiste en cuatro ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación.

Atención a las causas significa garantizar el derecho a la educación, vivienda, trabajo digno de las y los jóvenes de nuestro país. Y haremos el programa Jóvenes Uniendo a la Nación para sacar a los jóvenes, seguir sacando a los jóvenes de la delincuencia.

La Guardia Nacional se consolidará. Ya se aprobó en la Constitución como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para los que critican que esto es militarización, falso, en nuestro país no hay Estado de excepción, no hay violaciones a los derechos humanos, lo que hay ahora con la Cuarta Transformación es más democracia, más libertades y un verdadero Estado de derecho que vamos a construir con el cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial. Además, la comandanta suprema de la Fuerzas Armadas es una civil y es mujer, y nunca vamos a dar una orden para reprimir al pueblo de México.

Haremos un sistema nacional de inteligencia e investigación para la seguridad pública.

Y aumentaremos la coordinación con los estados, con los municipios, con el Ministerio Público. La próxima semana estaremos anunciando la Estrategia Nacional de Seguridad.

Amigas y amigos:

El día de mañana vamos a estar en Acapulco para apoyar a nuestros hermanos de Guerrero y de Michoacán.

Nos vamos a seguir encontrando, si así me lo permiten, en las plazas públicas. Tenemos un buen maestro. Voy a seguir recorriendo el país.

Tengo claro que el poder es honestidad y es humildad, que nuestro pensamiento es el Humanismo Mexicano, que nuestra nación y nuestro pueblo son grandiosos.

Tengo claro que somos la única opción que representa el bienestar y el progreso con justicia.