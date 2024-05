Feminicidio de Kimberly Kasumi ‘N’: ¿Qué sabemos acerca del caso?

Kimberly Kasumi ‘N’, una joven de 19 años, falleció tras haber sido agredida y rociada con gasolina, en la ciudad de Torreón, Coahuila. Los hechos de feminicidio ocurrieron el pasado domingo por la madrugada, cuando su pareja sentimental la atacó.

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública de Torreón, las investigaciones iniciales indican que este feminicidio fue cometido por Simrri ‘N’, un hombre de 34 años, quién habría atacado a la joven porque estaba en desacuerdo de con su vestimenta.

Dicha discusión se convirtió en un acto de violencia: el relato de hechos indica que el hombre presuntamente la roció con gasolina y le prendió fuego, lo que provocó graves quemaduras a la víctima de feminicidio.

“Se molestó por la forma que andaba vestida, discutieron y él toma la decisión de abrir la manguera de la gasolina de la moto”, relató la madre de la víctima, Lorena, en una entrevista para Telediario.

La relación entre Kimberly y Simirri ‘N’ había comenzado recientemente, pues apenas tenía tres días de haberse conocido.

La madre de Kimberly lamentó el fallecimiento de su hija, por lo que exigió a las autoridades una pronta resolución del caso.

“Era una buena muchacha, ella no se metía con nadie, era muy diferente, incluso puedo decir que ella era muy seria, se aislaba de las personas”, expresó la mamá de la joven.

El presunto agresor, Simrri ‘N’, fue detenido ese mismo día por agentes de la Dirección de Seguridad Pública, esto al atender un llamada de emergencia.

Al acudir para atender la emergencia, las autoridades encontraron a Kimberly con signos de vida, en ese momento ella denunció a su pareja de haberle prendido fuego.

De manera inmediata, las autoridades locales de Torreón emprendieron un operativo de búsqueda para detener al presunto agresor, quien se encontraba a una distancia cercana y fue detenido para ser puesto a disposición del Ministerio Público.

La joven fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, pero lamentablemente ella falleció al día siguiente debido a las fuertes heridas.

¿Qué porcentaje de las mujeres en México sufre violencia?

En México el 70 por ciento de las mujeres padecen de violencia física, sexual, laboral, económica, emocional, discriminatoria o en su relación de pareja, así lo revela un informe elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres.

De los 48.6 millones de mujeres de 15 años y más que residen en el país, se estima que 34.1 millones, es decir un 70.1 por ciento, han padecido al menos un incidente de violencia, según los hallazgos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021.

En el último reporte entregado al Congreso de la Unión, se expone que de las mujeres de 15 años y más que sufrieron violencia en los últimos doce meses, se encuentra que el 20.7 por ciento de ellas ha sufrido violencia de pareja, 11.4 por ciento violencia familiar, 20.2 por ciento violencia escolar, 20.8 por ciento violencia laboral, y 22.4 por ciento violencia comunitaria.

Según los tipos de violencia que se presentan a lo largo de la vida de las mujeres de 15 años y más, el 51.6 por ciento es psicológica, 27.4 por ciento es económica, patrimonial o discriminación, 34.7 por ciento es física y 49.7 por ciento es sexual, y 70.1 por ciento han experimentado al menos una situación de violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y/o discriminación.

Se agrega que del total de mujeres que han experimentando algún tipo de violencia, las principales razones por las que no solicitaron apoyo son: 22 por ciento por miedo a las consecuencias, 18 por ciento no lo hizo por vergüenza; el 27.7 por ciento no le afectó o fue algo sin importancia; el 13.5 por ciento no sabía cómo y dónde denunciar, el 12.7 por ciento porque no quería que su familia se enterara y el 8.7 por ciento porque él no va a cambiar.