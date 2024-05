Violencia electoral en Edomex: Balean a candidata a la presidencia municipal de Ocoyoacac

La tarde de este domingo 19 de mayo, sobre la avenida Panorámica Martín Chimaltécatl, en el municipio de Ocoyoacac, Nancy Valdez Ruiz, candidata a la presidencia municipal representando a la alianza Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue atacada a balazos, muy cerca de las vías del tren, en dirección a la carretera Toluca-México.

Esto cuando viajaba a bordo de un automóvil tipo Beat, color gris, con placas de circulación MSB-158-A, pues iba a sostener un debate político con el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

Informes indican que Valdez Ruiz se hacía acompañar por su chofer y un asistente, quienes también resultaron ilesos del ataque a balazos.

En fotografías difundidas en redes sociales, se ven sobre la carrocería de la unidad a motor, los orificios de las balas, que se presume fueron detonadas en al menos nueve ocasiones.

Al menos hubo nueve detonaciones de balas contra el auto. (SSEM)

Una fuente cercana al caso, indicó que, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, refirieron que posiblemente hubo alteraciones en la escena que no coinciden con la primera versión que realizó la víctima.

En sus redes sociales, el presidente municipal de Ocoyoacac, Samuel Verdeja Ruiz, condenó el hecho y sostuvo que, “la política no puede ser un instrumento sucio, ni tampoco puede estar sometida a caprichos ni a intereses personales. Ocoyoacac no se merece este tipo de circunstancias, el juego limpio siempre lo hemos hecho, repruebo enérgicamente el acto atroz que hicieron en contra de mi hermana Hoy les digo, más que nunca, que estoy comprometido para seguir combatiendo a la delincuencia y no permitir que esta se apodere de nuestras vidas”.

Reiteró Verdeja Ruiz que el suceso fue un acto ruin y cobarde, “quiero decirles que, quien sea o quien haya sido, es un acto ruin y cobarde, no se vale que por sus intereses mezquinos busquen atentar contra la vida de la gente”.

Finalmente, el más reciente informe del Instituto Electoral del Estado de México, sostiene que a la fecha se cuentan 100 medidas de protección otorgadas a candidatos a presidentes municipales o diputados locales.