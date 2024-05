AMLO opina sobre pleito de ‘Alito’ y Álvarez Máynez: ‘Que el pueblo juzgue’

El presidente Andrés Manuel López Obrador ‘le sacó' a involucrarse en el ‘tiro’ entre Alejandro ‘Alito’ Moreno y Jorge Álvarez Máynez por una posible declinación a favor de Xóchitl Gálvez, abanderada de la coalición PRI-PAN-PRD a la Presidencia.

Pero eso no evitó que el presidente de la República le ‘aventará una pedrada’ a la oposición que busca sacar a Morena de la Presidencia en las elecciones del 2 de junio.

“Tiene que decidir la gente, que el pueblo juzgue, nada más que se informe. Lo que tenemos que procurar es que se informe al pueblo; que se garantice el derecho a la información; no editorializar, nada más con la pura información; que no se dé a conocer solo lo que le conviene a los potentados”, dijo en su ‘mañanera’ de este viernes en Tapachula, Chiapas.

#EnLaMañanera | Sobre la propuesta de Alejandro 'Alito' Moreno al candidato presidencial Jorge Máynez, en la que promete dejar su liderazgo en el #PRI si el aspirante declina por Xóchitl Gálvez, #AMLO señala que no puede hablar, pero pide al pueblo que juzgue y se informe. pic.twitter.com/eCuEakKyJ3 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) May 17, 2024

¿Qué propuso ‘Alito’ Moreno a Jorge Álvarez Máynez?

Alejandro ‘Alito’ Moreno ‘dobló su oferta’ para que el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano decline a favor de Xóchitl Gálvez. ¿Qué le propuso? Dejar no solo la dirigencia nacional del PRI sino también su candidatura al Senado por la vía plurinominal.

“Su candidatura es vista por millones como una muestra de terquedad y ambición política. Sin duda alguna la única opción viable para ganar la Presidencia es la candidatura de Xóchitl Gálvez”, dijo en rueda de prensa el martes 14 de mayo.

‘Alito’ Moreno aclaró que la oferta solo será válida si Álvarez Máynez renuncia antes del tercer debate presidencial (que arrancará el próximo domingo 19 de mayo a las 20:00 horas) y agregó que el candidato naranja debe ceder alrededor de 9 millones de spots.

¿Qué respondió Álvarez Máynez a propuesta de ‘Alito’ Moreno?

“Es un grito de desesperación” y ¿Y su nieve de qué la quiere Alito? fueron las respuestas de Álvarez Máynez al dirigente del PRI en un video publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

De hecho, Álvarez Máynez fue más allá y sugirió que Beatriz Paredes, quien contendió por la candidatura presidencial de ‘Fuerza y Corazón por México’, tome las riendas del PRI para abrir un diálogo de negociación con la senadora.

El candidato de MC aseguró que si se cumple su condición, después del tercer debate podría analizar con Paredes qué perfiles de “buenos priistas” podrían incorporarse a ‘la campaña fosfo’.

Alito: ¿Y tu nieve?



Gracias por confirmar que ya los rebasamos. Ahora tienes dos opciones:



1. Renunciar ya, con dignidad.

2. Renunciar después del fracaso del 2 de junio, cuando te corran a patadas.



Gracias por participar 👋🏽 pic.twitter.com/ub9E5bKR9d — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 14, 2024

Pero Beatriz Paredes no quiere ‘vela en el entierro’: En entrevista radiofónica con Azucena Uresti, la exgobernadora de Tlaxcala remarcó que está enfocada en apoyar la campaña de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’ en la Ciudad de México y Veracruz así como su trabajo en el Senado de la República.

“No es mi tema, que no me metan en las patas de los caballos, no es mi asunto, no me enreden”, subrayó.