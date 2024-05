‘Álvarez Máynez le dijo no a México’: Alito responde a negativa del candidato de MC a declinar por Xóchitl

“Álvarez Máynez le dijo no a México, no al PRI ni al PAN", señaló 'Alito' Moreno, líder del PRI.

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, no tiene decisión propia, es sólo un títere del dirigente nacional de su partido, Dante Delgado, y del gobernador de Nuevo León, Samuel García, acusó el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno.

“Los empleados del Presidente de la República Dante Delgado y Samuel García son los titiriteros del candidato de MC” y hoy “asumen una posición irresponsable”, al negarse a integrar un gran frente opositor para derrotar a Morena, azuzó ‘Alito’ Moreno.

El líder priista sostuvo que en el PRI y en la coalición Fuerza y Corazón por México “estamos muy compactos, trabajando fuerte y vamos a tener un gran resultado” el 2 de junio.

Alejandro Moreno consideró que, al negarse a declinar en favor de Xóchitl Gálvez, “está claro que Álvarez Máynez le dijo no a México”, no al PRI ni al PAN.

‘Jorge Álvarez Máynez solo ayuda a Sheinbaum’

“Es patético ver a un personaje que pretende soñar en decidir los destinos de este país, es poco serio”, añadió.

En una gira por Tabasco, Alejandro Moreno acusó que “Álvarez Máynez sólo sale a tratar de ver cómo ayuda a la candidata oficial”, criticó, al cuestionar: “¿Qué tiene?, no tiene nada, no lo pelan en el debate porque no tiene una propuesta sólida”.

Por eso, subrayó que “lamento mucho que en este momento los emecistas tengan una posición cero responsable con el país, porque esto es por México”.

Sobre la posición del PRI y la coalición Fuerza y Corazón por México respecto a la respuesta que dio el emecista, el dirigente afirmó que “nosotros estamos muy compactos, trabajando fuerte y vamos a tener un gran resultado” en la elección del 2 de junio, “porque el PRI va a salir muy fuerte, muy sólido”.