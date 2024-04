La vez que Xóchitl Gálvez sacó a su hijo de un antro: ‘Ahora es deportista y sano’

Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, ha sido criticado por un video compartido en el que aparece insultando a personal de un centro nocturno, mientras está en aparente estado de ebriedad. Por ello, renunció a su cargo como líder de juventudes en la campaña de la panista.

Luego de los comentarios en redes sociales contra el joven, la aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum, se ha solidarizado con su contrincante haciendo un llamado a no meterse con los hijos e hijas de otras personas.

Asimismo, Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió que haya un juego limpio en las elecciones y defendió el derecho a la privacidad de las familias de los políticos.

En ocasiones anteriores, Xóchitl Gálvez ha hablado abiertamente de algunos problemas que tuvo antes con su hijo y ha señalado que él ha cambiado como persona.

Este miércoles, en medio del escándalo, la periodista Mónica Garza compartió un fragmento de la entrevista que le hizo a Gálvez Ruiz poco antes de que arrancara la campaña presidencial este año.

Ahí, ambas recordaron una ocasión en que la panista tuvo que ir a varios antros en busca de su hijo, cuando era ella delegada de la Miguel Hidalgo, en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), cargo que tuvo entre 2015 y 2018.

¿Qué dijo Xóchitl Gálvez sobre la vez que regañó a su hijo en un antro?

“Él tiene 26 años, a Juan Pablo le encanta la grilla, me aconseja, me da tips de comunicación”, contó Gálvez hace algunas semanas.

Garza apuntó que se acordaba que una vez, cuando era delegada, fue “casi casi a sacar al niño de las greñas” en un establecimiento.

“Yo como delegada no podía permitir que mi hijo estuviera en un antro fuera del horario legal. Los pobres antreros creían que yo quería clausurar antros y no, yo andaba buscando a mi hijo. Y ya que lo encontraba un día me metí al antro y me dice ‘¿qué haces aquí’?”, contó.

“¡¿Tú qué haces aquí, cabezón, cabrón?!”, le respondió Xóchitl a Juan Pablo, recordándole que como delegada “le podían meter un periodicazo”, es decir, criticarla en medios.

Ella también apuntó que en ese tiempo, su hijo se dio cuenta de que el alcohol podía causarle muchos problemas y por eso dejó de beber. “Decidió ser súper deportista, es súper sano en todos los sentidos y es súper trabajador”, explicó Gálvez.

Luego de que el video de Juan Pablo fuera expuesto en el Senado y compartido en redes sociales, el joven renunció a su cargo en la campaña presidencial de su mamá y dijo que ahora solo la apoyará como hijo. También explicó que el video era de un año atrás y que en esa ocasión sí de disculpó con el personal al que lanzó comentarios clasistas y homofóbicos cuando estaba ebrio. Y volvió a ofrecer disculpas por los hechos.

Espero que esta experiencia te deje un aprendizaje en tu vida.



Siempre debemos tratar con pleno respeto a todas las personas. https://t.co/mrUCo9Bb2d — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) April 4, 2024

Xóchitl tardó algunas horas en pronunciarse. Cuando lo hizo, apuntó en su cuenta oficial de X (antes Twitter) que esperaba que los hechos le trajeran aprendizajes a su hijo.

En un mensaje a medios que la abordaron el miércoles, Xóchitl lamentó el contenido del video y dijo que, como mamá, tomó acciones y que por eso era importante para ella acompañar a las madres que viven este tipo de momentos con hijos rebeldes.