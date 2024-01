Luis Espinosa Cházaro renuncia al PRD con ‘dedicatoria’ a Jesús Zambrano: ‘Ya no creo en su liderazgo’

¿Todavía tenía miembros el PRD? El partido del ‘Sol Azteca’ se quedó sin coordinador en San Lázaro este 31 de enero tras la renuncia de Luis Espinosa Cházaro debido a que “ya no cree en el liderazgo de Jesús Zambrano”.

“Después de 17 años de militar en el PRD, el único partido en el que he militado en mi vida, siempre en la expresión de Nueva Izquierda de ‘Los Chuchos’, renunció hoy al cargo de coordinador de grupo parlamentario del PRD y a mi militancia”, dijo en conferencia.

Sin embargo, el ahora diputado independiente aclaró que no ‘abandonará' a Xóchitl Gálvez, precandidata de Va por México porque “ayudé a construir la coalición”.

“No me voy de la campaña de Xóchitl Gálvez. Yo ya hablé con ella y me ha pedido que la ayude. Me quedo en la coalición, solo no puedo continuar en el cargo de coordinador”, añadió.

Espinosa Cházaro remarcó que no se convertirá en un nuevo diputado ‘chapulín’ que pase de un partido a otro, una práctica común en la política mexicana como se vio en el caso de Rommel Pacheco, que se pasó del PAN a Morena.

“No puedo permanecer en un proyecto que día con día, se sigue desdibujando y desmoronando. Yo no creo que ese sea el camino y yo no estoy obligado a acompañar decisiones que no comparto”, resaltó.

Luis Cházaro en las elecciones 2024

Cházaro fue el ‘gallo’ del PRD en el proceso de la coalición Va por México para elegir al abanderado para competir por la jefatura de Gobierno en las elecciones del próximo 2 de junio.

Sin embargo, el experredista perdió la posibilidad de ser el ‘mandamás’ de la CDMX cuando las dirigencias del PAN, PRI y la del propio PRD anunciaron a Santiago Taboada como su precandidato.

En un comunicado lanzado en noviembre de 2023, Marko Cortés, ‘Alito’ Moreno y Jesús Zambrano explicaron que solo uno de los aspirantes registrados —, Taboada, Cházaro y el ahora expriista Adrián Rubalcava—, logró el consenso de los tres partidos.

“En el contexto de selección del candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la coalición informa que, conforme a la convocatoria correspondiente, el órgano de gobierno de la coalición determinó que sólo uno de los aspirantes logró el consenso de los tres integrantes de esa instancia para ser considerado precandidato”, expuso.

Luis Cházaro critica a Jesús Zambrano

Luis Cházaro durante su registro como aspirante a la jefatura del Gobierno de la Ciudad, por el Frente Amplio por México, acompañado de Jesús Zambrano. (Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

El empresario restaurantero y responsable por algún tiempo de las finanzas del PRD desde el Comité Ejecutivo Nacional, argumentó que “para aquellos que han manejado que renuncio porque no fui considerado en la lista de plurinominales desconocen que fui yo quien le propuso a Jesús Zambrano que en el PRD, habiendo tan poco espacios, los plurinominales no pudieran competir” en la próxima elección de junio.

Subrayó que “aunque para bajarme de la candidatura por la Ciudad de México se me ofreció otro espacio plurinominal o repetir como diputado federal, yo negué esta invitación”.

“La verdadera causa para dejar la coordinación del PRD es que Jesús Zambrano ha dicho que conmigo la interlocución se torna imposible”, reveló.

Con información de Víctor Chávez