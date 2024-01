Caso Ayotzinapa: 8 militares investigados por desaparición quedaron en libertad esta madrugada

Ocho de los 14 militares, que permanecían en prisión por el caso Ayotzinapa, quedaron en libertad durante la madrugada de este miércoles 24 de enero, confirmó su abogado César Omar González.

Cerca de las 3:00 horas de este día, los soldados lograron salir de prisión tras cumplir con todos los requisitos, como la entrega de pasaportes y el pago de su fianza, que solicitó el juzgado, detalló su defensa.

“Habiendo quedado todos estos requisitos fueron saliendo de manera paulatina en el transcurso de la madrugada, pasada la medianoche y hasta las 3 de la mañana, yo creo que en este momento ya deberían estar todos en sus casas, con sus familias”, agregó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Sin embargo, su abogado advirtió que el proceso aún no concluye, ya que ahora deberán enfrentar un juicio porque “no ha terminado, esto es parte del trámite procesal que debemos cumplir como defensores y demostrar la absoluta inocencia de todos ellos”.

César Omar González también criticó y lamentó que la Secretaría de Gobernación enviara una carta a la ministra presidenta Norma Piña para advertirle que la liberación de los ocho soldados representaría un riesgo de fuga.

“Me parece que no es una atribución que la Secretaría de Gobernación enviar cartas a la ministra presidenta, ni la ministra presidenta es quién para resolver respecto de la medida cautelar, es la juez segundo la que resuelve”, dijo.

Por ello, sostuvo que dicha carta no tiene ningún “valor o peso”, ya que la ministra no es parte del proceso o está involucrada en el caso Ayotzinapa, además de que, dijo, no hay riesgo de fuga porque los militares fueron quienes se entregaron a las autoridades.

“Que mejor señal que están dispuestos a enfrentar a la justicia y demostrar su inocencia, que se presentaron desde junio de 2023 al juzgado, fueron siete meses de batalla legal”, expresó.

Sobre los cinco militares que aún permanecerán en la cárcel por más días o semanas, su defensa afirmó que poco a poco y eventualmente “tendremos a todos fuera de prisión y con sus familias”.

“También vamos a intentar sacarlos, los que nos quedan todavía formalmente presos, desafortunadamente no es por ninguna condición especial, simplemente así se ha ido desenvolviendo el caso”, añadió.

De los 14 militares que permanecían en prisión por el caso Ayotzinapa, uno ya fue puesto en libertad hace unos días y ocho salieron esta misma madrugada. No obstante, la situación jurídica de cinco aún está pendiente, por lo que continuarán presos.