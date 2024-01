Segob acusa al Poder Judicial de ‘meter su cuchara’ en el caso Ayotzinapa

La Secretaría de Gobernación reclamó al Poder Judicial la decisión de jueces y magistrados de liberar a los militares señalados de estar vinculados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Criticó que “no nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación en el caso Ayotzinapa”, al acusar que “dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el proceso”.

En un comunicado, la dependencia expresó que “el gobierno de México coincide y suscribe la postura y manifestaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), respecto de la decisión de la jueza segunda de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte, así como de los magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Hernández, Juan José Olvera y Francisco Sarabia, quienes ordenaron que ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa llevaran su proceso en libertad”.

⭕#GobernaciónInforma | Postura del @GobiernoMX respecto a la decisión del Poder Judicial de modificar las medidas cautelares y dejar en libertad a ocho militares vinculados al caso #Ayotzinapa.



• Refrenda gobierno federal su compromiso con la legalidad y, lo más importante,… pic.twitter.com/7nIHJnz2gL — Gobernación (@SEGOB_mx) January 23, 2024

Reprochó que “el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia”.

“Encubiertos en tecnicismos, no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición. No puede pasar desapercibido que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos, al argumentar que habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores, como es el caso de Tomás ‘N’, actualmente prófugo en Israel”, indicó.

Dijo que “también intentaron dejar en libertad al exprocurador general Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares, lo cual se impidió gracias al trabajo coordinado entre la fiscalía y otras dependencias”.

Sostiene Gobernación que, de esta manera, el Poder Judicial busca “seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y perjudicar el compromiso del Presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos”.

“Todo ello, por razones estrictamente políticas”, subraya el pronunciamiento.

En contrasentido, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) respaldó el fallo de la jueza y magistrados.

Asimismo, rechazó que los juzgadores hayan otorgado una ventaja indebida a los soldados, como lo afirmó la FGR.