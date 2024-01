Sheinbaum ‘batea’ propuesta de Gálvez para debatir: ‘No por mucho madrugar amanece más temprano’

Claudia Sheinbaum, precandidata a la Presidencia por Morena y aliados, respondió al ‘reto’ que le impuso su rival Xóchitl Gálvez, de la alianza opositora Va por México (PRI-PAN-PRD), sobre debatir esta semana con ella para abordar ciertos temas de interés para los mexicanos que votarán en las elecciones presidenciales el 2 de junio.

A pocos días del cierre de precampañas, tanto Sheinbaum como Gálvez han elevado el nivel de acusaciones, señalándose acusaciones e incluso usando el nombre de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad ahora preso en Estados Unidos, para señalar a sus respectivos partidos por corrupción.

Xóchitl Gálvez cerró su precampaña este lunes 15 de enero en la Ciudad de México, dentro de un evento multitudinario en el que retó a Claudia Sheinbaum a debatir, y sugirió que en la 4T “no le daban permiso” de entablar el diálogo.

“A ver, Claudia, si ya te dieron permiso, te reto a un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción, estoy segura que a los mexicanos les encantaría y a mi también, sería padrísimo, ¿no?”, dijo Gálvez la mañana de este martes 16 de enero.

Más tarde, durante un evento público, Sheinbaum fue cuestionada sobre si este miércoles 17 o jueves 18 de enero sí entraría a un debate, a lo que respondió con una crítica y recordándole a Gálvez que un debate no le va a ayudar a recortar distancias en las encuestas.

“No por mucho madrugar amanece más temprano, y no por mucho provocar se crece en las encuestas”, fue la respuesta de Sheinbaum, quien señaló que no por adelantarse a los debates va a lograr revertir la distancia en cuanto a preferencia que tiene actualmente la precandidata de Morena y aliados y exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Xóchitl Gálvez hizo burla de su respuesta y escribió “Ni pir michi midriguir…”, para luego insistir con un “entonces qué, ¿le entras o no al debate?”.

Datos de la última encuesta de El Financiero apuntan a que Claudia Sheinbaum le lleva 22 puntos de ventaja a Xóchitl Gálvez. Con 52 por ciento de las preferencias para la morenista y 30 por ciento para la exalcaldesa de Miguel Hidalgo.

Elecciones 2024: ¿Cuándo y dónde serán los debates para la Presidencia?

El Instituto Nacional Electoral (INE) y dio a conocer las fechas y sedes de los tres debates para las y los candidatos a la Presidencia de México en 2024.

A diferencia de las elecciones pasadas, cuando se usaron sedes en tres diferentes regiones del país, el INE determinó que los tres debates serán en la Ciudad de México, seleccionando estos lugares y fechas: